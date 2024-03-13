Олія, цукор та крупи: пенсіонерам роздадуть продуктові набори

Благодійні організації продовжують допомагати найбільш вразливим категоріям населення — внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім’ям, і звичайно, пенсіонерам.

Одна з благодійних організацій оголосила про допомогу самотнім пенсіонерам, які опинилися в скрутному становищі через повномасштабну війну. Допомогу нададуть у вигляді продуктових наборів. Розповідаємо, як їх можна отримати та куди потрібно подавати заявку.

Деталі

Від самого початку повномасштабного вторгнення благодійний фонд Let’s help проводить адресну підтримку для літніх людей, які залишилися самі. Фонд надає засоби гігієни та продуктові набори. До них входить:

рослинна олія;

крупи (горох, гречка, рис, пшенична або ячмінна крупи, вівсянка);

макаронні вироби;

цукор;

сіль;

спеції (лавровий лист, чорний перець);

борошно;

м’ясні та рибні консерви.

Наповнення набору може змінюватися залежно від наявності продуктів. Але в будь-якому випадку, як ми і писали раніше, буде надаватися абсолютно безкоштовно.

Хто може отримати гуманітарну адресну допомогу від благодійної організації

Гуманітарну допомогу можуть отримати самотні літні люди, але лише за кількох умов:

особи старші за 60 років;

у них немає працездатних родичів;

в осіб похилого віку немає статусу внутрішньо переміщеної особи, адже вони також можуть отримувати гуманітарну допомогу від міжнародних організацій та грошову допомогу від уряду України.

Як подати заявку на безкоштовне отримання продуктових наборів

Щоб отримати гуманітарну допомогу, потрібно написати лист на електронну пошту [email protected]. Заявку можна оформити як на своє ім’я, так і на дані іншої особи, яка потребує такого виду допомоги.

Для подачі заявки потрібно вказати такі дані:

прізвище, ім’я та по батькові особи, яка потребує допомоги;

рік народження;

індивідуальний податковий номер;

назву населеного пункту, де проживає особа;

номер телефону одержувача допомоги.

Зверніть увагу, заявки обробляються вручну. А подання заявки не гарантує надання допомоги.