Рада работает над законопроектом, который позволит откупиться от мобилизации

Мобилизация в Украине активно продолжается, а военных все равно критически не хватает. Однако и мобилизовывать всех подряд невозможно, ведь нужно поддерживать тыл и экономику. Чтобы в тылу оставались люди, приносящие больше экономической выгоды государству Рада решила разработать специальный законопроект о мобилизации. Он относится только к пункту о бронировании официально трудоустроенных лиц. В настоящее время компании имеют возможность бронировать до 50% военнообязанных работников, если выполняют определенные требования по зарплате, уплате налогов и т.д. Однако вскоре эти условия могут измениться и стать более жесткими.

Рассматривают два варианта развития событий

В настоящее время в Раде рассматривают два варианта развития событий. Возможно из них будет работать только одна схема, или сразу обе. Первое предложение — это позволять бронировать только тех работников, зарплата которых выше 35 000 гривен. Второе предложение – бронировать лиц, за которых компания готова платить военный сбор размером в 20 000 гривен.

“Речь о том, что есть если две модели. Одна модель – это, собственно, модель, которая родилась в Офисе Президента, о 35 тысячах. И вторая модель – это та, над которой мы работаем с командой“, — отметил народный депутат, глава парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха.

Что касается военного сбора в 20 000 гривен, то речь идет о разной категории лиц. Мол, если компания согласится платить такую сумму, то нет разницы, кем работает работник, на какой должности и какую зарплату он получает.

Также этот вариант позволяет физическим лицам предпринимателям оформить себе бронирование.

“О нашей модели, я думаю, что до конца этого месяца будет зарегистрирован законопроект соответствующий в Верховной Раде Украины. Это не будет в рамках законопроекта о мобилизации“, — отметил Наталуха.

Украинцы эти инициативы восприняли более негативно, чем положительно, ведь зарплата 35 000 гривен это гораздо больше, чем средняя по Украине. То есть, если законопроект таки примут, львиная доля военнообязанных потеряют свою броню.