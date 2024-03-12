Рада працює над законопрєктом, який дозволить відкупитися від мобілізації

Мобілізація в Україні активно триває, а військових все одно критично бракує. Проте й мобілізовувати всіх підряд неможливо, адже потрібно підтримувати тил та економіку. Щоб в тилу залишались люди, які приносять найбільше економічної вигоди державі Рада вирішила розробити спеціальний законопроєкт про мобілізацію. Він стосується лише пункту про бронювання офіційно працевлаштованих осіб. Наразі компанії мають можливість бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників, якщо виконують певні вимоги стосовно зарплатні, сплати податків тощо. Однак невдовзі ці умови можуть змінитися та стати більш жорсткими.

Розглядають два варіанти розвитку подій

Наразі в Раді розглядають два варіанти розвитку подій. Можливо з них працюватиме лише одна схема, або ж відразу обидві. Перша пропозиція — це дозволяти бронювати лише тих працівників зарплата яких вища ніж 35 000 гривень. Друга пропозиція — бронювати осіб, за яких компанія готова сплачувати військовий збір розміром у 20 000 гривень.

“Мова про те, що є якби дві моделі. Одна модель – це, власне, модель, яка народилася в Офісі Президента, про 35 тисяч. І друга модель – це та, над якою ми працюємо з командою”, – зазначив народний депутат, глава парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Щодо військового збору у 20 000 гривень, то тут мова йде про різну категорію осіб. Мовляв, якщо компанія погодиться сплачувати таку суму, то немає різниці ким працює працівник, на якій посаді та яку зарплату він отримує.

Також, цей варіант дозволяє фізичним особам підприємцям оформити собі бронювання.

“Щодо нашої моделі, я думаю, що до кінця цього місяця буде зареєстрований законопроєкт відповідний у Верховній Раді України. Це не буде в межах законопроєкту про мобілізацію”, – зазначив Наталуха.

Українці ці ініціативи сприйняли більше негативно ніж позитивно, адже зарплата 35 000 гривень це набагато більше, ніж середня по Україні. Тобто, якщо законопроєкт таки приймуть, левова частка військовозобов’язаних втратять свою броню.