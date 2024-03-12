Вкусно и очень быстро: в сети появился рецепт забытой и когда-то мега популярной закуски
Наверное, каждая хозяйка неоднократно сталкивалась с проблемой, что же приготовить на праздничный стол. И речь не только о пышных застольях, но и о небольших посиделках с друзьями, или даже простом семейном ужине. К счастью Интернет существенно облегчает этот вопрос предлагая на выбор тысячи различных рецептов как простых, так и подходящих для ресторанного меню. Иногда среди этого разнообразия можно найти рецепты блюд родом из детства. Как, например, популярная закуска из корейской моркови и сельди. На днях этот рецепт был опубликован в одной из социальных сетей и собрал чрезвычайно большое количество положительных реакций.
Что нужно для приготовления закуски?
Конечно, большинство ингредиентов вряд ли есть в повседневной жизни в холодильнике рядовой семьи, однако приобрести их в магазине нет проблем, причем уже в готовом виде. Итак, для приготовления понадобится:
- Сельдь: 300 граммов.
- Морковь по-корейски: 300 граммов (ее можно купить практически в каждом супермаркете уже в полностью готовом к употреблению виде).
- Одна небольшая луковица.
- Три столовых ложки воды.
- Три столовых ложки растительного масла.
- Одна столовая ложка уксуса.
- Щепотка сахара по вкусу.
Как готовить?
Сначала следует замариновать лук. Для этого нарезаем кольцами, добавляем сахар, воду и уксус. Оставляем немного настояться (примерно 10 минут). Затем всю лишнюю жидкость нужно слить, чтобы остался только лук. Берем глубокую салатницу и смешиваем в ней морковь, лук и небольшие кусочки сельди. Заправляем блюдо подсолнечным маслом.
Блюдо готово для того, чтобы подавать его на стол. Закуску можно поместить в съедобные корзинки, тогда она не только будет вкусной, но и эстетически привлекательной.
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