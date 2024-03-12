Вкусно и очень быстро: в сети появился рецепт забытой и когда-то мега популярной закуски

Наверное, каждая хозяйка неоднократно сталкивалась с проблемой, что же приготовить на праздничный стол. И речь не только о пышных застольях, но и о небольших посиделках с друзьями, или даже простом семейном ужине. К счастью Интернет существенно облегчает этот вопрос предлагая на выбор тысячи различных рецептов как простых, так и подходящих для ресторанного меню. Иногда среди этого разнообразия можно найти рецепты блюд родом из детства. Как, например, популярная закуска из корейской моркови и сельди. На днях этот рецепт был опубликован в одной из социальных сетей и собрал чрезвычайно большое количество положительных реакций.

Что нужно для приготовления закуски?

Конечно, большинство ингредиентов вряд ли есть в повседневной жизни в холодильнике рядовой семьи, однако приобрести их в магазине нет проблем, причем уже в готовом виде. Итак, для приготовления понадобится:

Сельдь: 300 граммов. Морковь по-корейски: 300 граммов (ее можно купить практически в каждом супермаркете уже в полностью готовом к употреблению виде). Одна небольшая луковица. Три столовых ложки воды. Три столовых ложки растительного масла. Одна столовая ложка уксуса. Щепотка сахара по вкусу.

Как готовить?

Сначала следует замариновать лук. Для этого нарезаем кольцами, добавляем сахар, воду и уксус. Оставляем немного настояться (примерно 10 минут). Затем всю лишнюю жидкость нужно слить, чтобы остался только лук. Берем глубокую салатницу и смешиваем в ней морковь, лук и небольшие кусочки сельди. Заправляем блюдо подсолнечным маслом.

Блюдо готово для того, чтобы подавать его на стол. Закуску можно поместить в съедобные корзинки, тогда она не только будет вкусной, но и эстетически привлекательной.