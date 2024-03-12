НБУ выпустил новые гривны: они достанутся далеко не всем

Национальный банк Украины время от времени выпускает специальные памятные монеты, приуроченные к различным событиям. Преимущественно они в небольших тиражах и предназначены больше для коллекционирования. Украинцы с готовностью скупают подобные монеты, ведь через несколько десятков лет они могут стать ценной реликвией, за которую можно будет получить солидные средства. И вот, снова в НБУ анонсируют о выпуске монеты номиналом в 5 гривен, которая называется “Родительское счастье”. Хоть номинал 5 гривен, но будут продавать монету за 207 гривен. Ее тираж 100 000 единиц, а дизайн очень уникален. Похожего в Украине никогда не было.

Что известно о монете и как она выглядит?

В НБУ заявили, что монета изготовлена из сплавов меди, никеля и цинка. Также в апреле будет введена в обращение серебряная версия монеты.

“Радость отцовства – особенная и ни с чем несравнимая. Сейчас для многих украинцев она омрачена войной и, несмотря ни на что, они выбирают стать родителями. Ведь дети – это счастье, наше продолжение и будущее нашей Украины. И сегодня, Национальный банк вводит в обращение новою памятную монету “Родительское счастье“, — объяснили смысл монеты в НБУ.

На лицевой стороне монеты, то есть на ее аверсе изображены родительские руки и ноги малыша. Этот рисунок означает доверие, защиту и любовь, объединяющих семью.

На обратной стороне, то есть реверсе, изображен спящий малыш, а над ним погремушка на фоне ночного неба.

Купить монету можно в Укргазбанке, Радобанке, Таскомбанке и ПриватБанке. То есть в банках, которые являются партнерами НБУ. Также купить монету можно будет в Интернете.

“В целом через интернет-магазин НБУ планируется реализовать 25 тыс. памятных монет. Из них в первый день продаж – 15 тыс.”, – отметили в Нацбанке.

Продажа монет будет стартовать 13 марта.