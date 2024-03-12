Астрологи назвали березневу дату, яка стане переломною для трьох знаків: їх життя повністю зміниться

12Астрологи кажуть, що період березневої Повні буде надзвичайним для деяких представників зодіакального круга. Повня почалася 10 березня, однак її енергія буде потужною ще, як мінімум весь цей тиждень. В цей час відбуватимуться різноманітні небесні транзити, які неабияк впливатимуть на емоційний стан людей, та події, які відбуватимуться у нашому житті. Для прикладу, в березні планета Нептун та Повня в Рибах створять неймовірно потужний космічний союз, який позитивно впливатиме на деякі знаки Зодіаку. Вони мають шанс здійснити свої найзаповітніші мрії. То кому варто не гаяти час?

Овен

У багатьох Овнів був затяжний депресивний період. Ну якщо депресії не було, то от апатія чи бодай поганий настрій вас буквально переслідували. Нарешті ви наче прокинетесь із тривалого сну. Ви будете відчувати сильне бажання та мотивацію до дій. Однак астрологи радять не робити імпульсивних вчинків та все дуже ретельно обдумувати. Виділіть для себе якусь одну ціль — найбільш пріоритетну. І зосередьтеся на її виконанні. Ще одна дата, яка може докорінно змінити ваше життя — це 8 квітня. В цей день можуть збутися потаємні бажання.

Діва

Якщо ви давно не можете прийняти якесь важливе рішення, то саме ця Повня стане остаточним поштовхом до дій. Ви на порозі великих змін і що найголовніше вони будуть дуже приємними. Астрологи радять попрощатися з образом жертви. Не дозволяйте нікому собою маніпулювати, менше сліз, образ та непорозумінь. Зосередьтесь на собі та своїх бажаннях і ви будете здивовані тим, як круто змінюється ваше життя.

Терези

Астрологи кажуть, що в цей період ви по новому подивитесь на багато речей. Це буде наче погляд збоку на ваше життя. Якщо ви маєте проблеми з впевненістю у собі, то пора з цим зав’язувати. Період сумнівів хай залишається позаду. Як тільки ви відкинете будь-які страхи, то зможете звернути гори на свою користь.