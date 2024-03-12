Астрологи назвали мартовскую дату, которая станет переломной для трех знаков: их жизнь полностью изменится

Астрологи говорят, что период мартовского Полнолуния будет чрезвычайным для некоторых представителей зодиакального круга. Полнолуние началось 10 марта, однако его энергия будет мощной еще, как минимум всю эту неделю. В это время будут проходить различные небесные транзиты, что будут оказывать большое влияние на эмоциональное состояние людей, и события, которые будут происходить в нашей жизни. Например, в марте планета Нептун и Полнолуние в Рыбах создадут невероятно мощный космический союз, который будет положительно влиять на некоторые знаки Зодиака. У них есть шанс осуществить свои самые заветные мечты. Так кому стоит не терять время?

Овен

У многих Овнов был затяжной депрессивный период. Ну если депрессии не было, то вот апатия или плохое настроение вас буквально преследовали. Наконец вы как будто проснетесь из долгого сна. Вы будете ощущать сильное желание и мотивацию к действиям. Однако астрологи советуют не совершать импульсивных поступков и все очень тщательно обдумывать. Выделите для себя какую-нибудь одну цель – наиболее приоритетную. И сосредоточьтесь на ее исполнении. Еще одна дата, которая может коренным образом изменить вашу жизнь – это 8 апреля. В этот день могут сбыться потаенные желания.

Дева

Если вы давно не можете принять какое-либо важное решение, то именно это Полнолуние станет окончательным толчком к действиям. Вы на пороге больших перемен и, что самое главное, они будут очень приятными. Астрологи советуют попрощаться с образом жертвы. Не позволяйте никому собой манипулировать, меньше слез, обид и недоразумений. Сосредоточьтесь на себе и своих желаниях и вы будете удивлены тем, как круто меняется ваша жизнь.

Весы

Астрологи говорят, что в этот период вы по новому посмотрите на многие вещи. Это будет как бы взгляд со стороны на вашу жизнь. Если у вас проблемы с уверенностью в себе, то пора с этим завязывать. Период сомнений пусть остается позади. Как только вы отвергнете любые страхи, то сможете свернуть горы в свою пользу.