НБУ випустив нові гривні: вони дістануться далеко не всім

Національний банк України час від часу випускає спеціальні пам’ятні монети приурочені до різноманітних подій. Переважно вони у невеликих тиражах, та призначені більше для колекціонування. Українці охоче скуповують подібні монети, адже через кілька десятків років вони можуть стати цінною реліквією, за яку можна буде отримати солідні кошти. І ось, знову в НБУ анонсують про випуск монети номіналом у 5 гривень, яка має назву “Батьківське щастя”. Хоч номінал 5 гривень, та продаватимуть монету за 207 гривень. Її тираж 100 000 одиниць, а дизайн дуже унікальний. Схожого в Україні ще ніколи не було.

Що відомо про монету та як вона виглядає?

В НБУ заявили, що монета виготовлена зі сплавів міді, нікелю та цинку. Також у квітні буде введена в обіг срібна версія монети.

“Радість батьківства – особлива і ні з чим незрівнянна. Зараз для багатьох українців вона затьмарена війною і, незважаючи ні на що, вони обирають стати батьками. Адже діти – це щастя, наше продовження та майбутнє нашої України. І сьогодні, Національний банк вводить в обіг нову пам’ятну монету “Батьківське щастя”, – пояснили сенс монети у НБУ.

На лицьовій стороні монети тобто на її аверсі зображено батьківські руки та ноги малюка. Цей малюнок означає довіру, захист та любов, які об’єднують сім’ю.

На зворотній стороні, тобто реверсі, зображений сплячий малюк, а над ним брязкальце на фоні нічного неба.

Наразі купити монету можна в Укргазбанку, Радобанку, Таскомбанку та ПриватБанку. Тобто банках, які є партнерами НБУ. Також купити монету можна буде в інтернеті.

“Загалом через інтернет-магазин НБУ планується реалізувати 25 тис. пам’ятних монет. З них у перший день продажу – 15 тис.“, – зазначили у Нацбанку.

Продаж монет стартуватиме 13 березня.