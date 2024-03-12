Эксперты сказали, какие действия работников супермаркета незаконны: покупатели из-за этого теряют собственные деньги

Собираясь в магазин или супермаркет нужно хорошо знать свои права, как потребителя, ведь в противном случае можно попасть в передрягу. К примеру, знали ли вы, что представители супермаркета не имеют права требовать у покупателей компенсацию за испорченную вещь. Допустим ситуацию, что покупатель передвигается между рядами в супермаркете, нечаянно цепляет сумкой стеклянную вазу или какую-нибудь банку с консервацией, та падает и разбивается. Казалось бы, что сразу должна подбежать охрана или другие представители магазина и заставить покупателя возместить испорченный товар. Но согласно действующему законодательству ничего такого покупатель не должен делать. То, что товары неправильно расположены — проблема владельца магазина и руководителя или администратора, который отвечает за раскладку товаров.

Есть только одно исключение

Заставить граждан возместить испорченные ими вещи можно, только если их действия были умышленными. Тогда нужно вызвать полицию, показать записи с видеокамер. Скорее всего, нарушитель получит штраф за хулиганство и, конечно же, вынужден будет возместить то, что повредил. Однако если действия были непреднамеренными, то ни о какой компенсации не может идти речи.

“Если товар поврежден ненамеренно – тогда законодательство на стороне потребителей. Согласно ст. 323 Гражданского кодекса Украины, риск случайного уничтожения и порчи имущества несет его собственник, если иное не установлено договором или законом. Ведь покупатель – не собственник, пока не заплатит за товар“, – объяснили эксперты.

Также представители права объясняют, что работники магазина не вправе заставлять покупателей покупать испорченный товар. Если подобное случается, клиенту советуют вызвать правоохранителей и переводить конфликт совсем в другую плоскость.

“Рекомендуем субъектам хозяйствования учесть возможные риски повреждения товара во время его раскладки, а покупателям быть осторожными. А при возникновении спорных ситуаций вызвать полицию”, – подытожили они.