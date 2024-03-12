Експерти сказали, які дії працівників супермаркету є незаконними: покупці через це втрачають власні гроші

Йдучи в магазин або супермаркет потрібно добре знати свої права, як споживача, адже в протилежному випадку можна потрапити у халепу. Наприклад, чи знали ви, що представники супермаркету не мають права вимагати у покупців компенсацію за зіпсовану річ. Допустимо ситуацію, що покупець пересувається між рядами у супермаркеті, ненароком чіпляє сумкою скляну вазу, чи якусь банку з консервацією, та падає і розбивається. Здається, що відразу має підбігти охорона чи інші представники магазину і змусити покупця відшкодувати зіпсований товар. Та згідно з чинним законодавством, нічого такого покупець не повинен робити. Те, що товари неналежним чином розташовані — проблема власника магазину та керівника чи адміністратора, який відповідає за розкладку товарів.

Є лише одне виключення

Змусити громадян відшкодувати зіпсовані ними речі можна лише якщо їхні дії були навмисними. Тоді потрібно викликати поліцію, продемонструвати записи з відеокамер. Швидше за все, порушник отримає штраф за хуліганство й звісно ж змушений буде відшкодувати те, що пошкодив. Однак якщо дії були ненавмисними, то про жодну компенсацію не може йти мови.

“Якщо товар пошкоджено ненавмисно – тоді законодавство на стороні споживачів. Відповідно до ст. 323 Громадянського кодексу України, ризик випадкового знищення та псування майна несе його власник, якщо інше не встановлено договором чи законом. Адже покупець – не власник, доки не заплатить за товар“, – пояснили експерти.

Також представники права пояснюють, що працівники магазину не мають права змушувати покупців купувати зіпсований товар. Якщо подібне трапляється, клієнту радять викликати правоохоронців та переводити конфлікт у зовсім іншу площину.

“Рекомендуємо суб’єктам господарювання врахувати можливі ризики пошкодження товару під час його розкладки, а покупцям бути обережними. А при виникненні спірних ситуацій викликати поліцію“, – підсумували вони.