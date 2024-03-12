От 70 000 гривен и более: названы 10 самых высокооплачиваемых профессий в Украине
В Украине далеко не каждый может похвастаться высокой зарплатой. Минимальная зарплата составляет 7000 гривен, а средняя 15-20 тысяч в зависимости от региона. Однако есть и специалисты, которые получают от 70 000 гривен и более. На сегодня это айтишники и военные. Однако, далеко не все военные получают подобную зарплату, как и не каждый IT-специалист может рассчитывать на подобную оплату труда. Популярный кадровый портал собрал конкретный перечень специальностей, где действительно минималка – 70 тысяч гривен, и это следующие направления:
- C++ программист – 110 000 грн
- программист Golang – 92 500 грн
- .net-программист – 85 000 грн
- оператор ПТРК – 85 000 грн
- танкист – 75 000 грн
- разведчик – 71 000 грн
- огнеметчик – 70 100 грн
- зенитчик – 70 100 грн
- штурмовик – 70 100 грн
- гранатометчик – 70 000 грн
Однако неплохо зарабатывать можно не только в этих двух сферах. Есть и другие сферы, где оплата труда очень достойна.
Кому еще работодатели готовы много платить?
В настоящее время эксперты выделяют пять направлений деятельности, где самая высокая оплата труда:
- Телекоммуникация: телеведущие, журналисты зарабатывают в среднем 36000 гривен.
- Финансовое дело и страхование: зарплата в среднем 32000 гривен.
- Авиация: 28000 гривен.
- Научная деятельность: 21000 гривен.
- Государственные служащие: 20000 гривен.
Отдельно можно выделить таких специалистов, как риелторы и менеджеры по продажам. Их доход может очень сильно варьироваться от их навыков и амбиций, ведь заработная плата в основном формируется на процентах. Следовательно, риэлтор может зарабатывать, как около 20 000 гривен, так и несколько тысяч долларов. Кроме этого, в Украине есть большая нехватка водителей, поэтому им тоже предлагают зарплаты выше средних, а именно от 30 000 гривен.
Читай нас в Google News, Telegram, Facebook та Twitter