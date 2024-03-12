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От 70 000 гривен и более: названы 10 самых высокооплачиваемых профессий в Украине

12.03.2024

В Украине далеко не каждый может похвастаться высокой зарплатой. Минимальная зарплата составляет 7000 гривен, а средняя 15-20 тысяч в зависимости от региона. Однако есть и специалисты, которые получают от 70 000 гривен и более. На сегодня это айтишники и военные. Однако, далеко не все военные получают подобную зарплату, как и не каждый IT-специалист может рассчитывать на подобную оплату труда. Популярный кадровый портал собрал конкретный перечень специальностей, где действительно минималка – 70 тысяч гривен, и это следующие направления:

  • C++ программист – 110 000 грн
  • программист Golang – 92 500 грн
  • .net-программист – 85 000 грн
  • оператор ПТРК – 85 000 грн
  • танкист – 75 000 грн
  • разведчик – 71 000 грн
  • огнеметчик – 70 100 грн
  • зенитчик – 70 100 грн
  • штурмовик – 70 100 грн
  • гранатометчик – 70 000 грн

Однако неплохо зарабатывать можно не только в этих двух сферах. Есть и другие сферы, где оплата труда очень достойна.

Кому еще работодатели готовы много платить?

В настоящее время эксперты выделяют пять направлений деятельности, где самая высокая оплата труда:

  1. Телекоммуникация: телеведущие, журналисты зарабатывают в среднем 36000 гривен.
  2. Финансовое дело и страхование: зарплата в среднем 32000 гривен.
  3. Авиация: 28000 гривен.
  4. Научная деятельность: 21000 гривен.
  5. Государственные служащие: 20000 гривен.

Отдельно можно выделить таких специалистов, как риелторы и менеджеры по продажам. Их доход может очень сильно варьироваться от их навыков и амбиций, ведь заработная плата в основном формируется на процентах. Следовательно, риэлтор может зарабатывать, как около 20 000 гривен, так и несколько тысяч долларов. Кроме этого, в Украине есть большая нехватка водителей, поэтому им тоже предлагают зарплаты выше средних, а именно от 30 000 гривен.

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12.03.2024
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