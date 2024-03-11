Залишилось 3 місяці: пенсіонерів позбавлять виплат, якщо не надати деякі документи

Українських пенсіонерів можуть позбавити частини пенсії. В Пенсійному фонді нагадали про те, що повинен знати кожен українець пенсійного віку та що робити, щоб цього не сталося.

Питання пенсіонерів

Жителька Вінницької області звернулася з питанням до ПФ. 20 березня жінці виповнилося 60 років, за попередніми підрахунками в неї є 33 роки стажу. Вона впевнена, що через несвоєчасне звернення в Пенсійний фонд можна втратити частину пенсії.

Жінка запитує, чи так це насправді, адже вона зараз не має можливості подати документи в Пенсійний фонд України.

Що відповіли у ПФУ

Там наголосили, що для оформлення пенсії українцям дається рівно 90 днів, тобто три місяці з дня досягнення шістдесятиріччя.

Громадяни України, які у 2024 році збираються на пенсію, повинні мати від 31 року стажу.

Справді, частину виплати можна втратити, якщо не підготуватися до виходу на пенсію завчасно.

Мова йде про подачу документів на призначення виплат у ПФУ. В пенсійному фонді зазначають, що законом передбачено 90 днів, якщо виникнуть проблеми з документами та людина не встигає їх надати у вказаний термін. В такому разі пенсію призначать пізніше.

Тобто, якщо вам виповнилося 60 років 20 березня, то для призначення пенсії потрібно подати всі документи до 20 червня.

Якщо з якихось причин ви не можете подати документи вчасно, то пенсію призначать з дати подання заяви і та частина грошей не буде виплачуватися.

Якщо ви подасте документи вчасно, то пенсію призначать вже з 21 березня, навіть, якщо документи будуть подані 15 червня. Якщо ж ви подасте заяву, наприклад, 1 серпня, то виплату пенсій призначать саме з цієї дати. Саме тому слід заздалегідь врахувати терміни подачі документів, щоб не втратити чесно зароблені кошти.