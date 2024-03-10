В Верховной раде рассказали о том, как ФЛП помогают избегать мобилизации

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев на днях заявил, что увеличение количества ФЛП в Украине никак не связано с ростом экономики.

Детали

По мнению Даниила Гетманцева, увеличение количества ФЛП связано с попыткой уклонения от налогообложения и попытками обойти мобилизационные процессы, ведь ФЛП не обязаны подавать данные работников в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки и требовать от людей постановки на воинский учет перед принятием на работу.

Гетманцев убежден, что ему как провластному политику легче было бы сказать, что экономика восстанавливается, что это замечательный знак. Но на самом деле экономика восстанавливается, но к сожалению, не такими темпами как растет количество физических лиц предпринимателей. Независимые предпосылки для существенного роста экономики нет Именно поэтому увеличение количества ФЛП в значительной степени связано с оптимизацией налогов и с попыткой обойти определенные мобилизационные процедуры – постановку на учет в ТЦК при найме.

При этом Гетманцев отмечает необходимость ввести военный сбор для ФЛП. Предварительно это будет:

1,5% военного сбора с минималки – 120 гривен в месяц для ФЛП первой и второй групп;

0,1% от суммы дохода для ФЛП третьей группы.

При этом это вряд ли принесет много денег в бюджет много денег.

По данным Опендатабот в сентябре 2023 года украинцы открыли рекордное количество ФЛП за последние три года.

Поэтому, вероятно, ФОПам следует готовиться к проверкам в ближайшее время. Именно поэтому:

сохраняйте все квитанции, счета и другие документы, подтверждающие ваши расходы.

будьте готовы предоставить информацию о своих работниках в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

убедитесь, что вы находитесь на воинском учете, если это касается вас.

В противном случае ФОПов могут начать штрафовать.