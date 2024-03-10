У Верховній раді розповіли про те, як ФОП допомагають уникати мобілізації

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев днями заявив, що збільшення кількості ФОП в Україні жодним чином не пов’язане зі зростання економіки.

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На думку Данила Гетманцева, збільшення кількості ФОПів пов’язане зі спробою ухиляння від оподаткування та намаганнями обійти мобілізаційні процеси, адже ФОПи не зобов’язані подавати дані працівників до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та вимагати від людей постановки на військовий облік перед прийняттям на роботу.

Гетманцев переконаний, що йому як провладному політику легше було б сказати, що економіка відновлюється, що це чудовий знак. Але насправді економіка відновлюється, але на жаль, не такими темпами як зростає кількість фізичних осіб підприємців. Незалежні передумови для суттєвого зростання економіки немає Саме тому збільшення кількості ФОПів значною мірою пов’язана з оптимізацією податків та зі спробою обійти певні мобілізаційні процедури — постанову на облік в ТЦК під час найму.

При цьому Гетманцев наголошує на необхідності запровадити військовий збір для ФОПів. Попередньо це буде:

1,5% військового збору з мінімалки — 120 гривень на місяць для ФОПів першої та другої груп;

0,1% від суми доходу для ФОПів третьої групи.

При цьому це навряд чи принесе багато грошей в бюджет багато грошей.

За даними Опендатабот у вересні 2023 року українці відкрили рекордну кількість ФОП за останні три роки.

Тож, ймовірно, ФОПам слід готуватися до перевірок найближчим часом. Саме тому:

зберігайте всі квитанції, рахунки та інші документи, що підтверджують ваші витрати.

будьте готові надати інформацію про своїх працівників до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

переконайтеся, що ви перебуваєте на військовому обліку, якщо це стосується вас.

У разі порушень на ФОПів можуть накладати штрафи.