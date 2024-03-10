Наближаються зміни: українцям розповіли, якою буде вартість електроенергії в квітні

За березень українці будуть платити за електроенергію по тому ж тарифу, що і попередні місяці — 264 гривні за кВт год. Цей самий тариф діятиме і в наступному місяці.

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Про те, що вартість електроенергії не зміниться розповів Герман Галущенко. Він спростував інформацію про підвищення тарифу до шести гривень за кВт.

За його словами 6 гривень за кіловат точно не буде. Це не більше ніж вкид. Інформація нічим не обґрунтована.

До кінця опалювального сезону вартість електроенергії не зміниться, оскільки раніше була прийнята постанова, яка фіксує вартість електроенергії до 1 травня.

Що буде з тарифами після завершення опалювального сезону

Рішення про необхідність підвищення тарифів буде прийматися не раніше квітня. При цьому спрогнозувати нову вартість складно. Наразі немає жодних розрахунків чи проектів.

Українців “змушують” платити за електроенергію більше ніж на лічильнику

Водночас, рахунки за електроенергію іноді не відповідають реальним показникам лічильника. Причина — несвоєчасна передача показників лічильника, причому як з запізненням, так і раніше.

Також українцям нагадали, що для передачі показників лічильників виділено п’ять днів, два останні дні поточного місяця та три перші дні нового місяця.

Крім того, невідповідність цифр в платіжці та показників лічильника може бути через невідповідність даних. Таке трапляється у двох випадках:

випадково вказані показники менші за попередні;

контролер при контрольному знятті показників лічильника зафіксував інші дані. ніж ті, що вказує користувач.

В такому разі передані показники лічильника не будуть враховуватися, адже в особистому кабінеті будуть відображені зовсім інші дані.

Також є ще один варіант несинхронності показників — установка в лічильник автоматизованої системи комерційного обліку, яка передає дані першого числа кожного місяця. Саме тому розрахунок проводиться за цими даними.