Названо дві умови, за яких українцям доведеться платити за газ значно більше за лічильник

Чинне законодавство України дозволяє в окремих випадках нараховувати до сплати за газ суми, які можуть бути набагато більшими за фактично спожитий обсяг газу. Така неприємна ситуація трапляється коли споживач умисно або випадково не подає показники лічильника або втручається в його роботу.

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Таким чином, кожен споживач повинен вчасно сплачувати за спожитий природний газ та подавати показники лічильника в установлені терміни — до 5 числа кожного місяця.

Якщо не передати показники лічильника вчасно, то в такому разі вирахувати середньомісячне споживання. Тобто, навіть якщо за місяць ви використали 5 кубометрів або взагалі не споживали природний газ, то вам нарахують середні покази та відправлять рахунок з чималою сумою.

Якщо ж споживач самовільно втрутиться в роботу лічильника, то доведеться сплатити сотні тисяч гривень штрафу. Періодично газові лічильники знімають для проведення перевірки, якщо в ході експертизи буде з’ясовано, щоб споживач втручався в роботу приладу обліку, то його оштрафують на чимало суму або ж перерахують середнє споживання за тривалий термін.

Скільки коштуватиме природний газ найближчим часом

Свої пропозиції на березень вже оприлюднили 12 постачальників блакитного палива. З настанням весни вартість природного газу не зміниться. Залежно від газопостачальної компанії вартість кубометра в березні коливатиметься від 7,70 до 9,99 гривень.

При цьому одразу в семи постачальників ціна кубометра нижча за вісім гривень.

Нагадаємо, що майже 98% всіх споживачів побутового газу нині є клієнтами Газопостачальної компанії “Нафтогаз” України. Це 12,3 мільйона українських домогосподарств отримують природний газ за гарантованою ціною 7,96 гривень за кубометр.

Додамо, що тарифи на електроенергію в Україні будуть діяти до квітня цього року. Але поки в уряді немає планів підвищувати ціни на електрику, хоча це і неминуче.