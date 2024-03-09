Украинцам не советуют снимать наличные в банкоматах этого банка: потеряете немалую сумму

Некоторые банки настойчиво советуют украинцам не снимать деньги в банкоматах Euronet. Известно, что они взимают средства за информацию о состоянии счета.

По мнению банков услуга Euronet не прозрачна для клиентов чешских банков.

Детали

Известно, что когда клиенты пытаются снять деньги или просто просмотреть баланс, то банкомат Euronet списывает средства за такую информацию. В общем после того, как человек вводит PIN-код в банкомате Euronet, ему предлагают два варианта:

“Наличные и баланс”, если нажать на этот пункт, то банкомат снимает деньги со счета в виде комиссии. “Другое”. В этом случае ничего не произойдет, пользователь сможет осуществить ту или иную операцию.

При этом руководитель банка Euronet в Чехии настаивает, что такая функция же очень удобной, ведь часто люди хотят проверить сумму на счету. При этом комиссию за услугу обычно списывает банк клиента, и в большинстве стран комиссию за просмотр суммы не берут.

Что об этом думают в других банках Чехии

Клиентов призывают не пользоваться сетью банкоматов Euronet для проведения операций.

Запрос баланса бесплатный для клиентов KB в общей сети банкоматов, то есть в банкоматах Komerсni banka, Air Bank, Moneta Money Bank и UniCredit Bank.

Оператор банкомата должен убедиться, что экраны прозрачно и правдиво информируют клиента об услугах и их стоимости, поэтому подход для в Euronet является грубой ошибкой.

Отмечается, что если такая ситуация возникла, то клиенту нужно обратиться в банк, который выдал его карточку. Клиенты, у которых списали комиссию за отображение баланса имеют право обратиться с жалобой.

Такая ситуация возникает из-за того, что Чешский национальный банк не контролирует работу так называемых независимых банкоматов, которыми являются Euronet.