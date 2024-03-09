Кожен, незалежно від віку, може дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії: у Мінсоцполітики пояснили, як це зробити

Погодьтеся, працюючи офіційно на роботі та сплачуючи страхові внески й накопичуючи стаж, дуже цікаво на яку пенсію можна розраховувати у майбутньому. Звісно, якщо у вас мінімальна зарплата, немає понаднормового стажу та інших бонусів, які дають право на доплати, то й пенсія у вас швидше за все буде мінімальною. Однак, якщо ваша зарплата вища мінімалки, то стає цікаво, якою ж може бути пенсія. В Міністерстві соціальної політики розповіли, як це можна дізнатися. При цьому немає значення скільки вам років і коли вам виходити на заслужений відпочинок: через рік, чи через 15 років.

Про все розповіла Дарія Марчак

Замісник міністра соціальної політики Дарія Марчак розповіла, що підрахувати свою пенсію можна на сайті ПФУ.

“Всі мої друзі знають, що я працюю в Міністерстві соціальної політики і, звичайно, рано чи пізно мова часто заходить про пенсії. І я такий експеримент зробила: усім запропонувала зайти на портал Пенсійного фонду та подивитися майбутній розмір своєї пенсії. Усі почали дивитися, у когось це було 18 тисяч, у когось – 2,5 тисячі”, – розповідає Марчак.

Щоб перевірити й свою пенсію потрібно зайти на портал Пенсійного Фонду в персональний кабінет. Зробити це можна за допомогою електронного підпису. В кабінеті буде вкладка “пенсійний калькулятор”. Натисніть кнопку “Алгоритм розрахунку з урахуванням стажу, який буде отримано до пенсійного віку”. Далі, якщо система попросить внести якісь дані, зробіть це та чекайте на результат.

Іноді, люди маючи дуже високу зарплатню, претендують на мінімальну пенсію. Так трапляється, якщо ви отримуєте частину зарплати у конверті, тобто не оподатковуєте її.

“Якщо ви отримуєте частину зарплати в конверті, йти до свого роботодавця і домовлятися, щоб зарплату вивели з тіні. Крім того, розуміти, що на користь кожного з нас (включаючи мене) – працювати якомога довше. Накопичувати страховий стаж“, – радить Марчак.