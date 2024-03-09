Українцям не радять знімати готівку в банкоматах цього банку: втратите чималу суму

Деякі банки наполегливо радять українцям не знімати гроші в банкоматах Euronet. Відомо, що вони стягують кошти за інформацію про стан рахунку.

На думку банків послуга Euronet не прозора для клієнтів чеських банків.

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Відомо, що коли клієнти намагаються зняти гроші або просто переглянути баланс, то банкомат Euronet списує кошти за таку інформацію. Загалом після того, як людина вводить PIN-код в банкоматі Euronet, їй пропонують два варіанти:

“Готівка та баланс”, якщо натиснути на цей пункт, то банкомат знімає гроші з рахунку у вигляді комісії. “Інше”. В цьому разі нічого не відбудеться, користувач зможе здійснити ту чи іншу операцію.

При цьому керівник банку Euronet в Чехії наполягає, що така функція ж дуже зручною, адже часто люди хочуть перевірити суму на рахунку. При цьому комісію за послугу зазвичай списує банк клієнта, і в більшості країн комісію за перегляд суми не беруть.

Що про це думають в інших банках Чехії

Клієнтів закликають не користуватися мережею банкоматів Euronet для проведення операцій.

Запит балансу безкоштовний для клієнтів KB в загальній мережі банкоматів, тобто в банкоматах Komerсni banka, Air Bank, Moneta Money Bank та UniCredit Bank.

Оператор банкомата має переконатися, що екрани прозоро та правдиво інформувати клієнта про послуги та їх вартість, тож підхід для в Euronet є грубою помилкою.

Зазначається, що якщо така ситуація виникла, то клієнту потрібно звернутися до банку, який видав його картку. Клієнти, у яких списали комісію за відображення балансу мають право звернутися зі скаргою.

Така ситуація виникає через те, що Чеський національний банк не контролює роботу так званих незалежних банкоматів, якими є Euronet.