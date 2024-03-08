Пенсионеров мобилизуют? Верховная Рада предлагает обязать пенсионеров становиться на учет в ТЦК

Часть пенсионеров могут обязать становиться на воинский учет. Рассказываем, кого может коснуться это нововведение.

Детали

В Украине пенсионеров обяжут становиться на воинский учет.

Уже сейчас известно, что в Верховной Раде работают над законопроектом об усилении процесса мобилизации. В ходе утверждения правок в документ предложили внести норму о воинском учете пенсионеров силовых структур и таможенных органов.

Известно, что народные депутаты предложили дополнить подпункт 1 пункта 2 раздела II Заключительных положений законопроекта нормами, в соответствии с которыми уволенные со службы граждане мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе вышедшие на пенсию, должны стать на воинский учет в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Кого обяжут стать на учет в ТЦК

Новая инициатива нардепов коснется бывших работников:

Национальной полиции Украины;

Министерства внутренних дел;

оперативно-спасательной службы гражданской защиты;

государственного бюро расследований, уголовно-исполнительной службы;

судебной охраны;

налоговой службы;

таможенной службы;

бюро экономической безопасности Украины.

При этом для того, чтобы стать на воинский учет, таким категориям лиц предоставляется лишь 60 дней для этой процедуры со дня вступления в силу.

При этом глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия предложил, чтобы эти изменения не распространялись на:

работников Государственного бюро расследований без специальных наград;

работников Национального антикоррупционного бюро.

Однако эти нововведения введут только после голосования за новый законопроект о мобилизации. Сейчас известно, что его рассмотрят в конце марта. Кстати, немало норм, которые ограничивали конституционные права украинцев убрали. Нардепы передумали требовать блокировки банковских счетов, лишать прав на управление транспортными средствами и многое другое. Однако финальная версия законопроекта будет согласована только после голосования нардепов и его подписания президентом Украины В. Зеленским.