Пенсіонерів мобілізують? Верховна Рада пропонує зобов’язати пенсіонерів ставати на облік в ТЦК

Частину пенсіонерів можуть зобов’язати ставати на військовий облік. Розповідаємо, кого може торкнутися це нововведення.

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В Україні пенсіонерів зобов’яжуть ставати на військовий облік.

Вже зараз відомо, що в Верховній Раді працюють над законопроєктом про посилення процесу мобілізації. В ході затвердження правок в документ запропонували внести норму щодо військового обліку пенсіонерів силових структур та митних органів.

Відомо, що народні депутати запропонували доповнити підпункт 1 пункту 2 розділу II Завершальних положень законопроекту нормами, відповідно до яких звільнені зі служби громадяни чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, в тому числі такі, що вийшли на пенсію, повинні стати на військовий облік в Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Кого зобов’яжуть стати на облік в ТЦК

Нова ініціатива нардепів торкнеться колишніх працівників:

Національної поліції України;

Міністерства внутрішніх справ;

оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

державного бюро розслідувань, кримінально-виконавчої служби;

судової охорони;

податкової служби;

митної служби;

бюро економічної безпеки України.

При цьому для того, щоб стати на військовий облік, таким категоріям осіб надається лише 60 днів для цієї процедури з дня набрання чинності.

При цьому глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія запропонував, щоб ці зміни не розповсюджувалися на:

працівників Державного бюро розслідувань без спеціальних нагород;

працівників Національного антикорупційного бюро.

Однак ці нововведення запровадять лише після голосування за новий законопроект про мобілізацію. Наразі відомо, що його розглянуть наприкінці березня. До речі, чимало норм, які обмежували конституційні права українців прибрали. Нардепи передумали вимагати блокування банківських рахунків, позбавляти прав на керування транспортними засобами та багато іншого. Однак фінальна версія законопроєкту буде погоджена лише після голосування нардепів та його підписання президентом України В. Зеленським.