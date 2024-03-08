Украинцы в восторге: Укрзализниця запустила услугу, о которой раньше могли только мечтать

Акционерное общество “Укрзализныця” сообщило о запуске бета-тестирования мониторинга билетов с возможностью автоматического выкупа на поезд внутреннего сообщения. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Детали

Теперь для всех пользователей, которые авторизованы через сервис Дія. Подпись, в режиме тестирования доступен мониторинг поездов в двух форматах:

мониторинг на поезда, которые уже находятся в продаже (покупатели могут отслеживать наличие конкретных мест на поезд по нужному направлению;

мониторинг по направлениям (можно будет отслеживать появление в продаже билетов на определенные поезда между выбранными городами).

Кроме того, в случае мониторинга конкретного поезда пользователи смогут включить функцию автоматической покупки билетов.

Для этого нужно действовать очень простым способом, достаточно внести данные пассажиров и оплатить заказ. В случае активации функции сразу будет происходить снятие средств, а в случае если мониторинг будет только отменяться или нужные билеты не найдутся до определенной даты, то средства автоматически вернут на карту.

Какие еще нововведения предлагает Укрзализныця

На днях стало известно, что Укрзализныця запускает поезд по популярному маршруту. Речь идет о запуске дополнительного скоростного поезда №741/742 Киев-Львов. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба компании в своем телеграмм канале. В первый рейс поезд отправится уже 9 марта.

Также будет ходить дополнительный поезд №810/809 Ворохта-Львов. Поезд будет отправляться из Ворохты в 16:29 и прибывать во Львов в 20:31. На следующий день этот же поезд будет отправляться из Львова в 8:37 и прибывать в Ворохту в 13:03.

Также будет ходить поезд №255/256 по направлению Киев-Рахов. С Рахова он будет отправляться в 19:37 и прибывать во Львов в 2:02 и в Киев в 13:-1. Из Киева он будет отправляться через день в 14:59 и прибывать в Рахов в 7:50. Расписание движения поездов лучше уточнять дополнительно, ведь возможны изменения.