Українці в захваті: Укрзалізниця запустила послугу, про яку раніше могли тільки мріяти

Акціонерне товариство “Укрзалізниця “ повідомило про запуск бета-тестування моніторингу квитків з можливістю автоматичного викупу на поїзд внутрішнього сполучення. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Деталі

Тепер для всіх користувачів, які авторизовані через сервіс Дія. Підпис, в режимі тестування доступний моніторинг потягів в двох форматах:

моніторинг на потяги, які вже перебувають в продажі (покупці можуть відстежувати наявність конкретних місць на потяг за потрібним напрямком;

моніторинг за напрямками (можна буде відстежувати появу в продажі квитків на певні потяги між обраними містами).

Крім того, у випадку моніторингу конкретного потяга користувачі зможуть увімкнути функцію автоматичної покупки квитків.

Для цього потрібно діяти дуже простим способом, достатньо внести дані пасажирів та оплатити замовлення. У разі активації функції одразу буде відбуватися зняття коштів, а в випадку якщо моніторинг буде лише скасовуватися або потрібні квитки не знайдуться до певної дати, то кошти автоматично повернуть на картку.

Які ще нововведення пропонує Укрзалізниця

Днями стало відомо, що Укрзалізниця запускає потяг за популярним маршрутом. Мова йде про запуск додаткового швидкісного потяга №741/742 Київ-Львів. Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба компанії в своєму телеграм каналі. У перший рейс потяг вирушить вже 9 березня.

Також буде ходити додатковий потяг №810/809 Ворохта-Львів. Поїзд вирушатиме з Ворохти в 16:29 та прибуватиме до Львова о 20:31. Наступного дня цей самий поїзд вирушатиме зі Львова в 8:37 та прибуватиме до Ворохти в 13:03.

Також буде ходити потяг №255/256 за напрямком Київ-Рахів. З Рахова він вирушатиме в 19:37 та прибуватиме до Львова о 2:02 та до Києва о 13:-1. З Києва він вирушатиме через день в 14:59 та прибуватиме в Рахів о 7:50. Розклад руху потягів краще уточнювати додатково, адже можливі зміни в графіку.