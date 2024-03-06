Украинцы жалуются на доллары, которые им выдают в кассах банков Привата и Ощада

Национальный банк Украины снял достаточно много ограничений, касающихся покупки или продажи валюты. Пока ситуация в банковской сфере достаточно стабильная. Доллары без проблем можно купить в любом финансовом учреждении. Но есть одна маленькая проблемка. Люди жалуются на качество валюты, которую предлагают банки. Мол, получить доллары нового образца — нереально. На кассе выдают в основном доллары 1996 года, которые потом очень проблематично сдать в обменник или даже в тот же банк. Да и покупать что-либо в Украине за такую валюту сложно, ведь с недавних пор украинцы неохотно берут доллары старого образца.

Что происходит?

Такая ситуация сложилась несколько месяцев назад, когда обменники массово прекратили принимать доллары старого образца (преимущественно 1996 года). Аргументировали это тем, что не могут идентифицировать подлинность купюры. Даже некоторые банки перестали принимать эти доллары, чем сильно испугали население. Впоследствии НБУ смог повлиять на банки, и они в отличие от обменников начали принимать старые купюры. Все начали массово сдавать старые доллары в банк и сегодня финансовые учреждения просто ими переполнены. Это немалая проблема в первую очередь для тех украинцев, которые имеют валютные депозиты и хотели бы их забрать, но не хотят, чтобы все доллары были “белыми”.

“При попытке забрать доллары по депозиту, который я вносил новыми банкнотами, возвращают банкнотами 1988 и 1996 годов выпуска“, – говорится в жалобе на сайте Минфина. И таких сообщений масса.

В банке же отвечают, что ничего сделать не могут. Из-за сложной логистики новую валюту медленно завозят в Украину. Раньше, мол, это делали самолетами.

“Если вас не удовлетворило состояние купюры, вы можете отказаться ее принимать“, — объяснили в ПриватБанке.

Кстати, в других банках ситуация почти идентична. Новые купюры можно купить только в обменниках, однако это не поможет тем, кто имеет в банке депозит.