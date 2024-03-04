Спутниковый интернет Starlink начал работать на смартфонах без дополнительного оборудования
Инновационный проект Starlink компании Илона Маска SpaceX набирает обороты. Теперь спутниковый интернет доступен на обычных смартфонах. При этом пользователям не требуется дополнительное оборудование. Специалисты SpaceX оригинально сообщили о новации, которая пригодится миллионам людей во всем мире. Они обнародовали соответствующую информацию в популярной соцсети X, которой владеет Маск.
“Это сообщение отправлено через спутник SpaceX Direct to Cell”.
Детали
Указано, что для передачи сообщения использовался обычный смартфон, однако его подключили не к сети мобильного оператора, а к спутнику Starlink.
Добавим, что в 2023 году SpaceX получила лицензию на тестовое использование связи Старлинк со смартфонами. В январе 2024 года компании удалось вывести на орбиту спутники Старлинк с аппаратами, которые поддерживают технологию Direct to Cell (DTC).
- технология позволит смартфонам выходить в сеть, получать голосовые звонки и текстовые сообщения в любом месте, даже если нет связи;
- при этом к телефону не нужно подключать дополнительное оборудование;
- SpaceX должна получить разрешение от Федеральной комиссии связи США до того, как сделать услугу доступной для всех пользователей;
- На первом этапе заработает только обмен SMS, а в следующем году – поддержка голосового спутникового общения.
Напомним, что Старлинк – это глобальная спутниковая система, которую компания SpaceX разворачивает для обеспечения качественным интернетом на высокой скорости. Это позволит получить доступ к сети интернет там, где он был слишком дорогим, с плохой скоростью или недоступным.
Добавим, что социальная сеть X ранее была известна во всем мире как Twitter. Американский миллиардер Илон Маск купил ее осенью 2022 года.
Это вызвало определенные недовольства среди пользователей, ведь политика X изменилась в отношении пользователей. Однако эта социальная сеть все еще остается популярной, особенно, среди американцев.
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