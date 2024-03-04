Супутниковий інтернет Starlink почав працювати на смартфонах без додаткового обладнання

Інноваційний проєкт Starlink компанії Ілона Маска SpaceX набирає обертів. Тепер супутниковий інтернет доступний на звичайних смартфонах. При цьому користувачам не потрібне додаткове обладнання. Фахівці SpaceX оригінально повідомили про новацію, яка стане в нагоді мільйонам людей у всьому світі. Вони оприлюднили відповідну інформацію в популярній соцмережі X, якою володіє Маск.

“Це повідомлення надіслано через супутник SpaceX Direct to Cell”.

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Вказано, що для передачі повідомлення використовувався звичайний смартфон, однак його під’єднали не до мережі мобільного оператора, а до супутника Starlink.

Додамо, що на 2023 році SpaceX отримала ліцензію на тестове використання зв’язку Старлінк зі смартфонами. В січні 2024 року компанії вдалося вивести на орбіту супутники Старлінк з апаратами, які підтримують технологію Direct to Cell (DTC).

технологія надасть можливість смартфонам виходити в мережу, отримувати голосові дзвінки та текстові повідомлення будь-де, навіть якщо немає зв’язку;

при цьому до телефону не потрібно підключати додаткове обладнання;

SpaceX має отримати дозвіл від Федеральної комісії зв’язку США до того, як зробити послугу доступною для всіх користувачів;

На першому етапі запрацює лише обмін SMS, а наступного року – підтримка голосового супутникового спілкування.

Нагадаємо, що Старлінк — це глобальна супутникова система, яку компанія SpaceX розгортає для забезпечення якісним інтернетом на високій швидкості. Це дозволить отримати доступ до мережі інтернет там. де він був надто дорогим, з поганою швидкістю або недоступним.

Додамо, що соціальна мережа X раніше була відома у всьому світі як Twitter. Американський мільярдер Ілон Маск купив її восени 2022 року.

Це викликало певні невдоволення серед користувачів, адже політика X змінилася відносно користувачів. Однак ця соціальна мережа все ще залишається популярною, особливо, серед американців.