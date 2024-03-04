Нафтогаз пропонує знижку на оплату газу для всіх українців: як скористатися?

За статистичними даними майже 97% українців є клієнтами компанії “Нафтогаз”, Так трапилося після початку повномасштабного вторгнення, адже лише державна компанія мала змогу пропонувати людям старі тарифи, тоді як інші компанії просто збанкрутували. Загалом в різних регіонах України ще залишилось кілька постачальників газу. Вони обслуговують решту 3% населення, і пропонують людям газ за ціною від 7 до 9 гривень за куб. У Нафтогазі ціна стабільна вже два роки поспіль — 7,96 грн за кубометр. Однак, кожен споживач може зекономити, якщо знає про один нюанс.

Як отримати знижку на газ?

У Нафтогазі заявили, що всі споживачі мають право отримати знижку у розмірі 1% від суми за опалення. ЇЇ вам нарахують, якщо ви сплатите за газ вчасно, а саме до 15 числа кожного місяця. Знижка автоматично буде розрахована вже на наступний місяць.

“Платіть за спожитий газ вчасно. Кожна виплачена гривня – це стабільне забезпечення блакитним паливом українців та сплачені податки на підтримку економіки нашої країни”, – кажуть представники компанії.

Власне саме тому компанія й запровадила таку ініціативу.

Зазначимо, що знижка не розповсюджується на тариф за доставку газу. Він нараховується окремо, і його сума різниться залежно від регіону та навіть конкретного населеного пункту.

Чи будуть змінювати тарифи на газ?

Наразі у “Нафтогазі” заявили, що поточний тариф зберігатиметься точно до кінця опалювального сезону, та й з високою ймовірністю після його завершення. Все через Мораторій, який не дозволяє змінювати тарифи. Мораторій можливо скасують у 2025 році й саме тоді українцям слід готуватись до подорожчання блакитного палива. Як саме зросте ціна — невідомо. Наразі ринкова ціна газу близько 20 гривень за кубометр, тож експерти кажуть, що початкова ціна після підвищення може становити й усі 12 гривень за кубометр. В Уряді ж запевняють, що підвищення буде поступовим, а ще покриватиметься субсидіями.