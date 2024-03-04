Нефтегаз предлагает скидку на оплату газа для всех украинцев: как воспользоваться?

По статистическим данным почти 97% украинцев являются клиентами компании “Нафтогаз”. Так случилось после начала полномасштабного вторжения, ведь только государственная компания могла предлагать людям старые тарифы, тогда как другие компании просто обанкротились. В разных регионах Украины еще осталось несколько поставщиков газа. Они обслуживают оставшиеся 3% населения, и предлагают людям газ по цене от 7 до 9 гривен за куб. В Нафтогазе цена стабильна уже два года подряд – 7,96 грн за кубометр. Однако каждый потребитель может сэкономить, если знает об одном нюансе.

Как получить скидку на газ?

В “Нафтогазе” заявили, что все потребители имеют право получить скидку в размере 1% от суммы за отопление. Ее вам начислят, если вы оплатите газ вовремя, а именно до 15 числа каждого месяца. Скидка будет автоматически рассчитана уже на следующий месяц.

“Платите за потребленный газ вовремя. Каждая выплаченная гривна – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны“, – говорят представители компании.

Собственно именно поэтому компания и ввела такую инициативу.

Отметим, что скидка не распространяется на тариф на доставку газа. Он начисляется раздельно, и его сумма различается в зависимости от региона и конкретного населенного пункта.

Будут ли менять тарифы на газ?

В настоящее время в “Нафтогазе” заявили, что текущий тариф будет сохраняться точно до конца отопительного сезона, да и с высокой вероятностью после его завершения. Все из-за Моратория, который не позволяет менять тарифы. Мораторий может быть отменен в 2025 году и именно тогда украинцам следует готовиться к подорожанию голубого топлива. Как именно вырастет цена – неизвестно. Сейчас рыночная цена газа около 20 гривен за кубометр, так что эксперты говорят, что начальная цена после повышения может составлять и все 12 гривен за кубометр. В правительстве же уверяют, что повышение будет постепенным, а еще будет покрываться субсидиями.