Унитаз засияет как новый: понадобится всего 2 копеечных средства, которые есть в каждом доме

Рассказываем о самом быстром способе убрать ржавчину с унитаза. Рыжие полосы и желтые пятна на унитазе портят внешний вид всей ванной комнаты. Причем убрать эти наслоения бывает довольно сложно, ведь минеральный налет сильно въедается в стенки сантехники. Не тратьте деньги на дорогие средства, ведь есть быстрый, простой и бюджетный метод очистки унитаза.

Сода и лимонная кислота

Возьмите сто граммов пищевой соды и добавьте 70 граммов лимонной кислоты. Высыпьте эту смесь в унитаз и смешайте в чаше с водой до появления пены. Оставьте эту смесь на стенках на один-два часа, а после этого почистите и смойте. Результат вас приятно удивит.

Уксус и сода

Нанесите уксус на пятна ржавчины, оставьте на несколько часов, а затем интенсивно протрите унитаз щеткой. Также вы можете дополнительно нанести соду. Для этого вылейте в унитаз стакан уксуса и вылейте в унитаз. Немного подождите, а потом рассыпьте соду по внутренней части унитаза и хорошо прочистите.

Лимонная кислота и уксус

Возьмите несколько пакетов лимонной кислоты и рассыпьте на пятна ржавчины. Затем пульверизатором разбрызгайте уксус на места с лимонной кислотой и смойте водой.

Однако лучше не допускать образования ржавчины и пятен. Лучше следить за чистотой унитаза и не забывайте тщательно его мыть и вытирать во время каждой генеральной уборки.

Регулярная чистка жесткой щеткой и качественным моющим средством – залог чистого унитаза без ржавчины. Однако не всегда нужно брать химические средства, такие простые вещества как сода или лимонная кислота помогут поддерживать чистоту вашей сантехники с минимальными затратами. При этом результат иногда превосходит результаты применения химикатов, ведь их основой обычно являются те же кислоты или щелочи.