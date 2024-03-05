Унітаз засіяє як новий: знадобиться лише 2 копійчані засоби, які є в кожному домі

Розповідаємо про найшвидший спосіб прибрати ржавчину з унітаза. Руді полоси та жовті плями на унітазі псують зовнішній вигляд всієї ванної кімнати. Причому прибрати ці нашарування буває досить складно, адже мінеральний наліт сильно в’їдається в стінки сантехніки. Не витрачайте гроші на дорогі засоби, адже є швидкий, простий та бюджетний метод очищення унітаза.

Сода та лимонна кислота

Візьміть сто грамів харчової соди та додайте 70 грамів лимонної кислоти. Висипте цю суміш в унітаз та змішайте в чаші з водою до появи піни. Залиште цю суміш на стінках на одну-дві години, а після цього почистьте та змийте. Результат вас приємно вразить.

Оцет та сода

Нанесіть оцет на плями іржі, залиште на кілька годин, а тоді інтенсивно протріть унітаз щіткою. Також ви можете додатково нанести соду. Для цього вилийте в унітаз склянку оцту та вилийте в унітаз. Трохи зачекайте, а тоді розсипте соду по внутрішній частині унітаза та добре прочистіть.

Лимонна кислота та оцет

Візьміть кілька пакетів лимонної кислоти та розсипте на плями іржі. Тоді пульверизатором розприскайте оцет на місця з лимонною кислотою та змийте водою.

Однак краще не допускати утворення іржі та плям. Краще стежити за чистотою унітаза та не забувайте ретельно його мити та витирати під час кожного генерального прибирання.

Регулярне чищення жорсткою щіткою та якісним миючим засобом – запорука чистого унітазу без іржі. Однак не завжди потрібно брати хімічні засоби, такі прості речовини як сода чи лимонна кислота допоможуть підтримувати чистоту вашої сантехніки з мінімальними витратами. При цьому результат подекуди перевершує результати застосування хімікатів, адже їх основою зазвичай є ті самі кислоти чи луги.