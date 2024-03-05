В Украине запускают новый скорый поезд по крайне важному маршруту

Укрзализныця на днях сообщила о запуске дополнительного скоростного поезда №741/742 Киев – Львов. Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба компании на официальном канале в Telegram. В свой первый рейс этот поезд отправится 9 марта.

Билеты можно приобрести уже сейчас

Поезд будет отправляться из Киева в 14:58 и прибывать во Львов в 20:56. В обратном направлении поезд будет отправляться из Львова в 08:05, прибывать в Киев в 14:10.

Билеты уже сейчас можно приобрести в приложении Укрзализныци и в кассах на железнодорожных вокзалах.

Какие еще изменения вводит Укрзализныця

Поезд в направлении Киев-Львов №741/742 – не единственное обновление от Укрзализныци, месяц назад Укрзализныця запустила ряд дополнительных поездов в направлении Львова из Ворохты, Ивано-Франковска и Коломыи.

В частности ходит дополнительный поезд №810/809 Ворохта – Львов. Поезд отправляется из Ворохты в 16:29 и прибывает во Львов в 20:31. На следующий день этот поезд будет отправляться из Львова в 8:37 и прибывать в Ворохту в 13:03, в обратном направлении он будет поступать в 16:29 и прибывать во Львов в 20:31.

Также в направлении Ворохта-Львов теперь ходит поезд №810/809 будет курсировать в сообщении Львов – Коломыя. Он отправляется из Львова в 08:37, прибывать в Ивано-Франковск в 10:50 и в Коломыю в 11:44.

Также известно, что Укрзализныця запустила дополнительный поезд №255/256 Киев – Рахов. Из Рахова он отправляется с 22 февраля в 19:37, прибывать во Львов в 2:02, а в Кихов в 13:01. Из Киева этот поезд будет отправляться через день, он будет отбывать в 14:59 и прибывать в Рахов в 7:50.

Билеты на все эти поезда можно приобрести на всех веб-ресурсах Укрзализныци и в кассах железнодорожных вокзалов.

Маршруты в западном направлении пользуются спросом, поскольку отдых на юге опасен. тысячи украинцев выбирают Карпаты. Кроме того, миллионы человек с востока переселились на запад, поэтому запуск таких маршрутов очень важное решение.