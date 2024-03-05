В Україні запускають новий швидкий поїзд за вкрай важливим маршрутом

Укрзалізниця днями повідомила про запуск додаткового швидкісного поїзда №741/742 Київ — Львів. Відповідну інформацію оприлюднила пресслужба компанії на офіційному каналі в Telegram. В свій перший рейс цей поїзд вирушить 9 березня.

Квитки можна придбати вже зараз

Поїзд відправлятиметься з Києва о 14:58 та прибуватиме у Львів в 20:56. В зворотньому напрямку поїзд буде вирушати зі Львова о 08:05, прибуватиме в Київ о 14:10.

Квитки вже зараз можна придбати в додатку Укрзалізниці та в касах на залізничних вокзалах.

Які ще зміни запроваджує Укрзалізниця

Потяг у напрямку Київ-Львів №741/742 — не єдине оновлення від Укрзалізниці. місяць тому Укрзалізниця запустила низку додаткових потягів в напрямку Львова з Ворохти, Івано-Франківська та Коломиї.

Зокрема ходить додатковий потяг №810/809 Ворохта — Львів. Потяг відправляється з Ворохти о 16:29 та прибуватиме до Львова о 20:31. Наступного дня цей потяг відправлятиметься зі Львова о 8:37 та прибуватиме до Ворохти о 13:03, в зворотньоиу напрямку він надходитиме о 16:29 та прибуватиме до Львова о 20:31.

Також в напрямку Ворохта-Львів тепер ходить потяг №810/809 курсуватиме в сполученні Львів — Коломия. Він відправляється зі Львова о 08:37, прибуватиме в Івано-Франківськ о 10:50 та до Коломиї об 11:44.

Також відомо, що Укрзалізниця запустила додатковий потяг №255/256 Київ – Рахів. З Рахова він відправляється з 22 лютого о 19:37, прибуватиме у Львів о 2:02, а до Києва о 13:01. З Києва цей потяг вирушатиме через день, він відбуватиме о 14:59 та прибуватиме в Рахів о 7:50.

Квитки на всі ці потяги можна придбати на всіх веб-ресурсах Укрзалізниці та в касах залізничних вокзалів. Запуск нових потягів спростить пересування українців з центральних регіонів до західних. Такі маршрути затребувані, адже тисячі українців переселилися в західні регіони через війну, до того ж відпочинок на півдні зараз небезпечний, тож потяги в західному напрямку користуються попитом.