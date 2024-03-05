Банки установили лимиты на снятие наличных денег: в каком учреждении самые жесткие условия
Через несколько дней после того, как началось полномасштабное вторжение, банки установили жесткие лимиты на снятие наличных. Все из-за невероятной паники и ажиотажа, который наблюдался среди населения. Такое решение было принято во избежание дефицита наличных денег и в целом, чтобы удержать банковскую систему на плаву. В течение последних двух лет разные банки постепенно меняли разные ограничения. Разрешали снимать за сутки больше наличных денег, чем в первые месяцы войны. Сегодня ситуацию вообще можно назвать стабильной, однако лимиты все еще остались. Сколько можно снять в банке?
Суммы очень отличаются
В некоторых банках разрешается снять всего 10 000 гривен в сутки, в то время как в других 50 000 и даже больше. Вот какова ситуация в самых популярных финансовых учреждениях.
- ПриватБанк. Можно снять за один раз 20 000 гривен, поделив сумму на несколько транзакций. Затем спустя три часа можно еще раз снять такую же сумму.
- Ощадбанк. Позволяет снять 50 тысяч гривен в сутки, при чем сделать это можно за один подход. Единственное, что придется разделить сумму на несколько транзакций, преимущественно по 5000 гривен. Ну и надеяться, что в банкомате будет нужная сумма. Хотя сегодня снимать наличные можно в разных банкоматах не платя за это дополнительную комиссию.
- Укрэксимбанк. Позволяет снять 25 000 гривен за раз при этом, что операцию можно повторить несколько раз в сутки.
- Райффайзен Банк: 20 000 гривен в сутки (можно за один раз).
- Укргазбанк: В сутки можно снять 20 000 гривен, но по 5000 гривен максимум.
- Сенс Банк: 20 000 гривен в сутки.
- Пумб: 20 000 гривен в сутки.
- УкрСиббанк: 20 000 гривен в сутки.
- ОТП Банк: Можно снять 5000 гривен за раз, а суточного лимита при этом нет.
- Универсал Банк: 20 000 гривен в сутки.
- Банк Пивденный: 20 000 гривен в сутки и 10 000 гривен в один раз.
- Кредобанк: 10 000 гривен за один раз, и столько же, но через 2,5 часа.
Напомним, что снимать наличные можно не только в банкоматах, но и на кассах супермаркетов, в аптеках и других организациях, сотрудничающих с банками. Это стало возможным во время блекаутов, когда не все банкоматы работали. Сейчас свет не выключают, но это нововведение решили оставить.
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