Банки установили лимиты на снятие наличных денег: в каком учреждении самые жесткие условия

Через несколько дней после того, как началось полномасштабное вторжение, банки установили жесткие лимиты на снятие наличных. Все из-за невероятной паники и ажиотажа, который наблюдался среди населения. Такое решение было принято во избежание дефицита наличных денег и в целом, чтобы удержать банковскую систему на плаву. В течение последних двух лет разные банки постепенно меняли разные ограничения. Разрешали снимать за сутки больше наличных денег, чем в первые месяцы войны. Сегодня ситуацию вообще можно назвать стабильной, однако лимиты все еще остались. Сколько можно снять в банке?

Суммы очень отличаются

В некоторых банках разрешается снять всего 10 000 гривен в сутки, в то время как в других 50 000 и даже больше. Вот какова ситуация в самых популярных финансовых учреждениях.

ПриватБанк. Можно снять за один раз 20 000 гривен, поделив сумму на несколько транзакций. Затем спустя три часа можно еще раз снять такую же сумму. Ощадбанк. Позволяет снять 50 тысяч гривен в сутки, при чем сделать это можно за один подход. Единственное, что придется разделить сумму на несколько транзакций, преимущественно по 5000 гривен. Ну и надеяться, что в банкомате будет нужная сумма. Хотя сегодня снимать наличные можно в разных банкоматах не платя за это дополнительную комиссию. Укрэксимбанк. Позволяет снять 25 000 гривен за раз при этом, что операцию можно повторить несколько раз в сутки. Райффайзен Банк: 20 000 гривен в сутки (можно за один раз). Укргазбанк: В сутки можно снять 20 000 гривен, но по 5000 гривен максимум. Сенс Банк: 20 000 гривен в сутки. Пумб: 20 000 гривен в сутки. УкрСиббанк: 20 000 гривен в сутки. ОТП Банк: Можно снять 5000 гривен за раз, а суточного лимита при этом нет. Универсал Банк: 20 000 гривен в сутки. Банк Пивденный: 20 000 гривен в сутки и 10 000 гривен в один раз. Кредобанк: 10 000 гривен за один раз, и столько же, но через 2,5 часа.

Напомним, что снимать наличные можно не только в банкоматах, но и на кассах супермаркетов, в аптеках и других организациях, сотрудничающих с банками. Это стало возможным во время блекаутов, когда не все банкоматы работали. Сейчас свет не выключают, но это нововведение решили оставить.