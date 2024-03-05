Банки установили ліміти на зняття готівки: в якій установі найжорсткіші умови

Через кілька днів після того, як почалося повномасштабне вторгнення банки установили жорсткі ліміти на зняття готівки. Все через неймовірну паніку та ажіотаж, який спостерігався серед населення. Таке рішення було прийнято, щоб уникнути дефіциту готівки й загалом втримати банківську систему на плаву. Протягом останніх двох років різні банки поступово змінювали різні обмеження. Дозволяли знімати за добу більше готівки ніж в перші місяці війни. Наразі ситуацію взагалі можна назвати стабільною, однак ліміти все ще залишилися. Скільки можна зняти у тому чи іншому банку?

Суми дуже різняться

В деяких банках дозволяється зняти лише 10 000 гривень на добу, тоді як в інших 50 000 та навіть більше.

Ось, яка ситуація у найпопулярніших фінансових установах.

ПриватБанк. Можна зняти за один раз 20 000 гривень поділивши суму на кілька транзакцій. Потім через три години можна ще раз зняти таку ж суму. Ощадбанк. Дозволяє зняти 50 000 гривень на добу, при чому зробити це можна за один підхід. Єдине, що доведеться також розділити суму на кілька транзакцій, переважно по 5000 гривень. Ну і сподіватись, що у банкоматі буде потрібна сума. Хоча сьогодні знімати готівку можна у різних банкоматах не сплачуючи за це додаткову комісію. Укрексимбанк. Дозволяє зняти 25 000 гривень за один раз при цьому, що операцію можна повторити кілька разів на добу. Райффайзен Банк: 20 000 гривень на добу (можна за одним разом). Укргазбанк: За добу можна зняти 20 000 гривень, але по 5000 гривень максимум. Сенс Банк: 20 000 гривень на добу. Пумб: 20 000 гривень на добу. Укрсиббанк: 20 000 гривень на добу. ОТП Банк: Можна зняти 5000 гривень за один раз, а добового ліміту при цьому немає. Універсал Банк: 20 000 гривень на добу. Банк Південний: 20 000 гривень на добу та 10 000 гривень за один раз. Кредобанк: 10 000 гривень за один раз, і стільки ж, але через 2,5 години.

Нагадаємо, що знімати готівку можна не лише у банкоматах, а й на касах супермаркетів, в аптеках та інших організаціях, які співпрацюють з банками. Це стало можливим під час блекаутів коли не всі банкомати працювали. Зараз світло не виключають, але це нововведення вирішили залишити.