Стало известно, как супермаркеты зарабатывают на невнимательности украинцев: распространенные схемы

Чтобы получить как можно больше денег от покупателей, супермаркеты и магазины часто проводят мелкие “махинации” со стоимостью товаров. Например, они специально устанавливают такие цены, чтобы не отдавать покупателю все остальное.

Детали

При этом сами покупатели могут ничего не заметить. В этом все “коварство” схемы, ведь в каждом случае речь идет лишь о нескольких копейках. Однако при большом потоке клиентов полученная таким способом сумма может оказаться весьма внушительной.

Работает самая распространенная схема по принципу округления. В соответствии с ним:

сумму, меньше чем 5 копеек должны “простить” покупателю;

больше чем 5 копеек магазин может оставить себе.

Именно поэтому в магазинах очень часто установлены такие цены, чтобы все округления осуществляться не в пользу покупателя. Для примера, при цене, 9,96, 9,97 9,98 или 9,99 гривны, покупатель все равно заплатит магазину 10 гривен.

Чтобы не стать жертвой этой схемы покупателю достаточно рассчитываться на покупки карточкой, в таком случае правила округления е действуют

Кассиры отказываются принимать у украинцев некоторые купюры

В то же время кассиры в супермаркетах часто отказываются принимать те или иные купюры, ссылаясь на то, что у них нет сдачи. Такая же ситуация с моментами.

Однако подобные действия являются нарушением действующего законодательства Украины о защите прав потребителей. Именно поэтому в такой ситуации следует обращаться к администрации супермаркета.

Дело в том, что кассиры должны принимать у покупателей банкноты и монеты всех номиналов. Более того, именно кассиры должны следить, чтобы в кассе были деньги для остальных.

Если кассир настаивает на том, что у него нет сдачи, то смело требуйте позвать администратора. Кассир не может перекладывать на покупателя свои обязанности. Поэтому найдите свои права и отстаивайте их.