Стало відомо, як супермаркети заробляють на неуважності українців: поширені схеми

Щоб отримати якомога більше грошей від покупців, супермаркети та магазини часто проводять дрібні “махінації” з вартістю товарів. Для прикладу, вони спеціально встановлюють такі ціни, щоб не віддавати покупцю всю решту.

Деталі

При цьому самі покупці можуть нічого не помітити. В цьому вся “підступність” схеми, адже в кожному випадку мова йде лише про кілька копійок. Однак при великому потоці клієнтів отримана таким способом сума може виявитися досить значною.

Працює найпоширеніша схема за принципом округлення. Відповідно до нього:

суму, менше ніж 5 копійок мають “пробачити” покупцеві;

більше ніж 5 копійок магазин може залишити собі.

Саме тому в магазинах дуже часто встановлені такі ціни, щоб всі округлення здійснюватися не на користь покупця. Для прикладу, при ціні, 9,96, 9,97 9,98 або 9,99 гривні, покупець все одно заплатить магазину 10 гривень.

Щоб не стати жертвою цієї схеми покупцеві достатньо розраховуватися на покупки карткою, в такому разі правила округлення е діють

Касири відмовляються приймати в українців деякі купюри

Водночас касири в супермаркетах часто відмовляються приймати ті чи інші купюри, посилаючись на те, що в них немає решти. Така сама ситуація з моментами.

Однак подібні дії є порушенням чинного законодавства України про захист прав споживачів. Саме тому в такій ситуації слід звертатися до адміністрації супермаркета.

Річ у тім, що касири повинні приймати в покупців банкноти та монети всіх номіналів. Більше того, саме касири повинні стежити, щоб в касі завжди були гроші для решти.

Якщо касир наполягає на тому, що в нього немає решти, то сміливо вимагайте покликати адміністратора. Касир не може перекладати на покупця свої обов’язки. Тож знайте свої права і завжди їх відстоюйте.