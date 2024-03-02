Удаленная занятость и зарплата от 30 000 гривен: в Украине резко увеличилось число подобных вакансий

Работать дистанционно украинцы научились еще при пандемии, когда все компании, которые имели такую возможность, переводили людей на отдаленную занятость. Эта тенденция сохраняется и сегодня, ведь в результате многие люди переехали в отдаленные деревни или небольшие городки, где работы банально нет. Удаленная работа в таком случае настоящее спасение и к счастью предложений очень даже много. Так кого ищут работодатели и сколько готовы платить?

Вакансии есть в совершенно разных сферах деятельности

Конечно больше всего предложений для таких специалистов, как менеджеры по продажам, копирайтеры, таргетологи, дизайнеры, маркетологи. То есть те специалисты, которые и так в основном работают не в офисе. Однако постепенно к ним прилагаются и другие специалисты, в частности продавцы, операторы колл-центров, учителя. Рассмотрим подробнее некоторые предложения.

Менеджеры по продажам (зарплата в пределах 30-33 тысяч гривен). Среди обязанностей — отвечать на звонки, звонить по телефону клиентам, закрывать сделки и т.д. Для работы необходим только ноутбук и гарнитура. Хотя иногда можно пользоваться и обычным рабочим телефоном. Продавец со знанием английского языка (зарплата до 50 тысяч гривен). Такая вакансия тоже появилась на известном портале по поиску работы и предполагает отдаленную, но полную занятость. То есть, на связи нужно быть с 9:00 до 18:00. Хотя график, вероятно, зависит от каждого работодателя или политики самой компании. Учитель английского для детей (онлайн занятия) – зарплата до 48 000 гривен.

“Наш идеальный кандидат владеет английским языком на уровне B2 и выше. Энергичный, с положительной настройкой и способностью мотивировать и вдохновлять учащихся. Ответственный, дисциплинированный, способен целесообразно организовать свое рабочее время. Имеет эмпатию и умеет находить подход к каждому ученику“, – говорится в последнем объявлении.

Это прекрасно, что отдаленная занятость набирает популярность в Украине, ведь многие смогут найти работу и обеспечивать себя независимо от того, где они проживают.