Віддалена зайнятість та зарплата від 30 000 гривень: в Україні різко побільшало подібних вакансій

Працювати дистанційно українці навчилися ще за часів пандемії, коли всі компанії, які мали таку можливість, переводили людей на віддалену зайнятість. Ця тенденція зберігається й сьогодні, адже через війну багато людей переїхало у віддалені села чи невеличкі містечка де роботи банально немає. Дистанційна робота в такому випадку справжній порятунок і на щастя пропозицій дуже навіть багато. То кого шукають роботодавці, та скільки готові платити?

Вакансії є в абсолютно різних сферах діяльності

Звісно найбільше пропозицій для таких фахівців, як менеджери з продажу, копірайтери, таргетологи, дизайнери, маркетологи. Тобто ті фахівці, які й так переважно працюють не в офісі. Однак поступово до них додаються й інші спеціалісти, а зокрема продавці, оператори кол-центрів, вчителі. Розглянемо детальніше деякі пропозиції.

Менеджери з продажу (зарплата в межах 30-33 тисяч гривень). Серед обов’язків — відповідати на дзвінки, телефонувати клієнтам, закривати угоди тощо. Для роботи потрібен лише ноутбук та гарнітура. Хоча інколи користуватися можна й звичайним робочим телефоном. Продавець зі знанням англійської мови (зарплата до 50 тисяч гривень). Така вакансія теж з’явилась на відомому порталі з пошуку роботи й вона передбачає віддалену, але повну зайнятість. Тобто на зв’язку потрібно бути з 9:00 до 18:00. Хоча графік ймовірно залежить від кожного роботодавця чи політики самої компанії. Вчитель англійської для дітей (онлайн заняття) зарплата до 48 000 гривень.

“Наш ідеальний кандидат володіє англійською мовою на рівні B2 і вище. Енергійний, з позитивним настроюванням і здатністю мотивувати й надихати учнів. Відповідальний, дисциплінований, здатний доцільно організувати свій робочий час. Має емпатію і вміє знаходити підхід до кожного учня“, – йдеться в останньому оголошенні.

Це чудово, що віддалена зайнятість набирає популярності в Україні, адже багато людей зможуть знайти роботу та забезпечувати себе незалежно від того де вони проживають.