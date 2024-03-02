Віддалена зайнятість та зарплата від 30 000 гривень: в Україні різко побільшало подібних вакансій
Працювати дистанційно українці навчилися ще за часів пандемії, коли всі компанії, які мали таку можливість, переводили людей на віддалену зайнятість. Ця тенденція зберігається й сьогодні, адже через війну багато людей переїхало у віддалені села чи невеличкі містечка де роботи банально немає. Дистанційна робота в такому випадку справжній порятунок і на щастя пропозицій дуже навіть багато. То кого шукають роботодавці, та скільки готові платити?
Вакансії є в абсолютно різних сферах діяльності
Звісно найбільше пропозицій для таких фахівців, як менеджери з продажу, копірайтери, таргетологи, дизайнери, маркетологи. Тобто ті фахівці, які й так переважно працюють не в офісі. Однак поступово до них додаються й інші спеціалісти, а зокрема продавці, оператори кол-центрів, вчителі. Розглянемо детальніше деякі пропозиції.
- Менеджери з продажу (зарплата в межах 30-33 тисяч гривень). Серед обов’язків — відповідати на дзвінки, телефонувати клієнтам, закривати угоди тощо. Для роботи потрібен лише ноутбук та гарнітура. Хоча інколи користуватися можна й звичайним робочим телефоном.
- Продавець зі знанням англійської мови (зарплата до 50 тисяч гривень). Така вакансія теж з’явилась на відомому порталі з пошуку роботи й вона передбачає віддалену, але повну зайнятість. Тобто на зв’язку потрібно бути з 9:00 до 18:00. Хоча графік ймовірно залежить від кожного роботодавця чи політики самої компанії.
- Вчитель англійської для дітей (онлайн заняття) зарплата до 48 000 гривень.
“Наш ідеальний кандидат володіє англійською мовою на рівні B2 і вище. Енергійний, з позитивним настроюванням і здатністю мотивувати й надихати учнів. Відповідальний, дисциплінований, здатний доцільно організувати свій робочий час. Має емпатію і вміє знаходити підхід до кожного учня“, – йдеться в останньому оголошенні.
Це чудово, що віддалена зайнятість набирає популярності в Україні, адже багато людей зможуть знайти роботу та забезпечувати себе незалежно від того де вони проживають.
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