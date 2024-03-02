Усиление мобилизации: в Украине введут новые причины для увольнения с работы

В Украине усиленно трудятся над обновлением Трудового кодекса. В Правительстве уверяют, что имеющийся уже давно устарел. Те правила и условия, что в нем прописаны, совсем не соответствуют той действительности, в которой живут современные украинцы. В частности, изменить планируют сразу несколько пунктов. Плюсы нового кодекса должны почувствовать и работодатели и работники.

Что изменится в первую очередь?

Теперь известно о трех таких глобальных пунктах, которые планируют обновить:

Продолжительность отпусков. Условия увольнения работников. Требования к наличию трудовой книжки.

Начнём с первого пункта. В настоящее время продолжительность отпуска составляет 24 дня в год. Эту цифру планируется увеличить до 28 дней. И если на этом обновления первого пункта заканчиваются, то второй гораздо обширнее.

Если новый законопроект вступит в действие, то работодатели смогут гораздо легче увольнять работников, ведь для этого у них будет много причин. В частности, среди причин увольнения может быть мобилизация, появление на работе в нетрезвом состоянии, прогулы, травля или буллинг нацелен на сотрудников. Также, условно говоря, новые правила закона позволяют уволить работников практически без причин. То есть работодатель может указать в качестве причины экономически сложные для компании времена.

Однако, если речь идет о таком завуалированном увольнении, то работника должны о нем предупредить не позднее двух месяцев. В противном случае работодатель вынужден будет заплатить работнику компенсацию. Если допустим работник был поставлен перед фактом, что он уволен, то размер компенсации — четыре средних зарплаты.

И последний пункт – трудовая книжка. Она не будет нужна. Деловые отношения между работодателем и работником будут подтверждены тем, что работник регулярно выполняет определенную работу, а работодатель платит ему за нее деньги. Также компании будут переходить на электронные трудовые книжки, то есть даже не книги, а документы, фиксирующие факт уплаты налогов и позволяющие работнику накапливать стаж.