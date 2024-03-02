Посилення мобілізації: в Україні введуть нові причини для звільнення з роботи

В Україні посилено працюють над оновленням Трудового кодексу. В Уряді запевняють, що наявний вже давно застарів. Ті правила й умови, що в ньому прописані зовсім не відповідають тій дійсності в котрій живуть сучасні українці. Зокрема, змінити планують одразу кілька пунктів. Плюси нового кодексу мали б відчути й роботодавці й працівники.

Що зміниться першочергово?

Наразі відомо про три такі глобальні пункти, які планують оновити:

Тривалість відпусток. Умови звільнення працівників. Вимоги до наявності трудової книжки.

Розпочнемо з першого пункту. Наразі тривалість відпустки становить 24 дні на рік. Цю цифру планують збільшити до 28 днів. І якщо на цьому оновлення першого пункту закінчуються, то от другий набагато обширніший.

Якщо новий законопроєкт вступить в дію, то роботодавці зможуть набагато легше звільняти працівників, адже для цього в них буде багато причин. Зокрема, серед причин звільнення може бути мобілізація, поява на роботі у нетверезому стані, прогули, цькування або булінг націлений на співробітників. Також, умовно кажучи, нові правила закону дозволяють звільнити працівників буквально без причин. Тобто роботодавець може вказати у якості причини економічно складні для компанії часи.

Однак, якщо мова про таке завуальоване звільнення, то працівника мають про нього попередити не раніше ніж за два місяці. В протилежному випадку роботодавець змушений буде заплатити працівнику компенсацію. Якщо допустимо працівника поставили перед фактом, що його звільнено, то розмір компенсації — чотири середніх зарплати.

І останній пункт — трудова книжка. Вона не буде потрібною. Ділові відносини між роботодавцем та працівником будуть підтверджені тим, що працівник регулярно виконує певну роботу, а роботодавець сплачує йому за неї гроші. Також, компанії переходитимуть на електронні трудові книжки, тобто навіть не книжки, а документи, які фіксують факт сплати податків та дозволяють працівнику накопичувати стаж.