Новый рецепт омлета поставил в ступор украинских хозяек

Омлет или яичницу пробовал наверняка каждый. Конечно все готовят это блюдо по своему, под собственные вкусовые предпочтения, но рецепт у каждого очень похож. Если вы обожаете омлет, и хотели бы попробовать его новую вариацию этот рецепт станет для вас настоящей находкой. В Интернете и социальных сетях он появился недавно, но уже собирает множество одобрительных отзывов и репостов.

Что пригодится для приготовления омлета?

Для того чтобы приготовить омлет по этому рецепту, понадобятся следующие ингредиенты.

Три куриных яйца. 200 мл. молока. 100 г овощей. Это могут быть любые овощи, которые вы любите: помидор, болгарский перец, кукуруза и т.д. Соль перец по вкусу.

И последний – не съедобный ингредиент – пластиковый пакет.

Процесс приготовления

Сначала следует в глубокой тарелке изрядно взбить яйца, молоко, соль и другие специи, которые вы решили добавить. Затем нарезаете мелко овощи и добавляете к смеси. После этого полученную смесь выливаете в пластиковый пакет, конец которого нужно прочно завязать. Так, чтобы жидкость не просочилась на поверхность. Затем берете кастрюлю, наливаете воду и доводите ее до кипения. В кипящую воду нужно опустить пакет со смесью и оставить так вариться примерно 8 минут. После этого извлеките пакет и аккуратно разложите из него готовый омлет на тарелку. Полученное блюдо должно получиться очень воздушным, нежным на вкус и пышным.

Рецептов омлета существует множество

На самом деле в мире насчитывается несколько десятков рецептов омлета. В каждой стране его умеют готовить по-разному. Более того, повара и дальше экспериментируют и создают новые интерпретации известного блюда. Среди самых популярных и вкусных рецептов омлет с молоком, омлет с овощами и травами, омлет с молоком и твердым сыром и омлет с беконом.