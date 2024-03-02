Новий рецепт омлету поставив у ступор українських господинь

Омлет або яєшню пробував напевно кожен. Звісно всі готуються цю страву по своєму, під власні смакові уподобання, але рецепт у кожного дуже схожий. Якщо ви обожнюєте омлет, і хотіли б спробувати нову його варіацію цей рецепт стане для вас справжньою знахідкою. В Інтернеті та соціальних мережах він з’явився нещодавно, але вже збирає безліч схвальних відгуків та репостів.

Що знадобиться для приготування омлету?

Для того, аби приготувати омлет за цим рецептом, знадобляться наступні інгредієнти.

Три курячих яйця. 200 мл молока. 100 грамів овочів. Це можуть бути будь-які овочі, які ви полюбляєте: помідор, болгарський перець, кукурудза тощо. Сіль перець до свого смаку.

І останній — не їстівний інгредієнт — пластиковий пакет.

Процес приготування

Спочатку слід у глибокій тарілці добряче збити яйця, молоко, сіль та інші спеції, які ви вирішили додати. Потім нарізаєте мілко овочі, та додаєте до суміші. Після цього, отриману суміш виливаєте у пластиковий пакет кінець якого потрібно міцно зав’язати. Так, щоб рідина не просочилась на поверхню. Далі берете каструлю, наливаєте воду та доводите її до кипіння. В киплячу воду потрібно опустити пакет з сумішшю та залишити його так варитися приблизно 8 хвилин. Після цього, вийміть пакет та акуратно розкладіть з нього готовий омлет на тарілку. Отримана страва повинна вийти дуже повітряною, ніжною на смак та пишною.

Рецептів омлету існує безліч

Насправді у світі налічується кілька десятків рецептів омлету. У кожній країні його вміють готувати по-різному. Ба більше кухарі й надалі експериментують та створюють нові інтерпретації відомої страви. Серед найпопулярніших та найсмачніших рецептів омлет з молоком, омлет з овочами та різними травами, омлет з молоком та твердим сиром і омлет з беконом.