Експерти розповіли, як не отримати борг при передачі показників лічильника за електроенергію
На початку кожного нового місяця українці повинні подати показники лічильників: за воду, газ та електроенергію. З останнім показником у багатьох виникає багато плутанини, а особливо якщо люди користуються двохзонним лічильником. Нагадаємо, це той, який дозволяє користуватися “нічним режимом”. Тобто вся використана вночі електроенергія оплачується на 50% дешевше від стандартного тарифу. Представники енергокомпанії Yasno розповіли, чому споживачам можуть прийти більші суми в платіжках, ніж вони того очікували.
“Для цього процесу виділено 2 останні дні поточного місяця і перші 3 дні нового. Якщо передавати показання раніше ніж за 2 дні до кінця поточного місяця або пізніше перших 3 днів наступного, то нарахують зайве“, – попередили в компанії.
Показники потрібно подати до 3 березня включно
Якщо ви не подасте показники вчасно, то оператор розподільчої системи нарахує вам середньостатистичний показник і дуже часто він не на користь споживача.
“Якщо ви помітили, що обсяг споживаної електроенергії занадто високий, будь ласка, зверніться до оператора системи розподілу, щоб внести корективи та сформувати актуальні рахунки. І насамкінець: двозонні лічильники не передають показання автоматично, якщо у вас, звичайно, не АСКОЕ (а перевірити це можна у оператора системи розподілу). Якщо не АСКОЕ, то всі дані потрібно передавати самостійно“, – нагадали у Yasno.
Таке уточнення в компанії зробили, тому що деякі люди помилково думають, що маючи двухзонний лічильник показники можна не передавати. Мовляв, вони поступають в систему автоматично, але насправді все не так.
Подати показники можна кількома способами:
- В особистому кабінеті на сайті свого постачальника.
- По телефону зателефонувавши у кол-центр постачальника.
- По електронній пошті.
Також для цього можна скористатися чат-ботами у Телеграмі, Вайбері чи Месенджері Фейсбук.
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