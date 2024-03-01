В Верховную раду внесли законопроект о масштабных проверках украинцев

В Украине хотят снова согласовать внеплановые проверки в сфере труда.

На время действия военного положения и проверки были запрещены кроме определенных случаев. Но их хотят восстановить. В Верховной Раде уже зарегистрировали соответствующий законопроект.

Детали

В первую очередь речь идет о внеплановых проверках по заявкам работников или профсоюза по вопросам совершения моббинга на работе. По результатам проверки работодателей будут штрафовать.

Мобинг – это систематический психологический террор, травля на работе, совершение психологического давления. и все это чаще всего с целью увольнения того или иного работника.

Известно, что за прошлый год поступило более пяти сотен заявлений о совершении моббинга.

Именно поэтому решено вернуть проверки даже во время действия военного положения.

Также в перечень добавят другие случаи, когда будут осуществляться дополнительные проверки.

В Верховной Раде предлагают, чтобы Государственная служба по вопросам труда могла проводить проверки, чтобы помимо прочего выявлять неоформленные трудовые отношения, законность увольнения работников и совершения моббинга.

По результатам проверки на работодателей будут накладывать штрафы. Таким образом восстановление проверок позволит уменьшить количество нарушений прав работников.

Что еще изменится для украинцев

Уже с 2025 года украинцы могут потерять земельные участки, если они не оформят соответствующие документы на право собственности.

Если не оформить право собственности на земельный участок, то его изымут и передадут в пользование местной общине, на территории которых размещен участок. Граждане, которые не оформить документы, будут считаться добровольно отказавшимися от земли.

Поэтому украинцам в очередной раз подчеркивают, что они должны заменить сертификаты на земельный участок на выписку из Реестра имущественных прав на право собственности на земельный участок.

Поэтому лучше заняться документами как можно скорее, чтобы потом не было поздно.