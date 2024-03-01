У Верховну раду внесли законопроєкт про масштабні перевірки українців

В Україні хочуть знову погодити позапланові перевірки у сфері праці.

На час дії воєнного стану та перевірки були заборонені крім певних випадків. Але їх хочуть відновити. У Верховній Раді вже зареєструвати відповідний законопроект.

Деталі

В першу чергу мова йде про позапланові перевірки за заявками працівників чи профспілки з питань вчинення мобінгу на роботі. За результатами перевірки роботодавців будуть штрафувати.

Мобінг — це систематичний психологічний терор, цькування на роботі, вчинення психологічного тиску. і все це найчастіше з метою звільнення того чи іншого працівника.

Відомо, що за минулий рік надійшло понад п’ять сотень заяв про вчинення мобінгу.

Саме тому вирішено повернути перевірки навіть під час дії воєнного стану.

Також в перелік додадуть інші випадки, коли будуть здійснюватися додаткові перевірки.

У Верховній Раді пропонують, щоб Державна служба з питань праці могла проводити перевірки, щоб крім іншого виявляти неоформлені трудові відносини, законність звільнення працівників та вчинення мобінгу.

За результатами перевірки на роботодавців накладатимуть штрафи. Таким чином відновлення перевірок дозволить зменшити кількість порушень прав працівників.

Що ще зміниться для українців

Вже з 2025 року українці можуть втратити земельні ділянки, якщо вони не оформлять відповідні документи на право власності.

Якщо не оформити право власності на земельну ділянку, то її вилучать та передадуть в користування місцевій громаді, на території яких розміщена ділянка. Громадяни, які не оформити документи, будуть вважатися такими, що добровільно відмовилися від землі.

Тож українцям вкотре наголошують на тому, що вони повинні замінити сертифікати на земельну ділянку на витяг з Реєстру майнових прав на право власності на земельну ділянку.

Тож краще зайнятися документами якомога швидше, щоб потім не було пізно.