Київстар повідомив важливу новину про зміни в роботі: має знати кожен абонент

Днями стало відомо, що український мобільний оператор “Київстар” отримав дозвіл на користування кодом мережі 077 (+380 77). Розповідаємо, що зміниться для чинних абонентів Київстар.

Деталі

Про новий код повідомили в Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. В НКЕК зазначали:

дозвіл видали на п’ять років;

Київстар зможе підключити до мережі додатково десять мільйонів абонентів.

НКЕК ухвалила рішення видати ПАТ “Київстар” дозвіл на користування кодом мережі 77 терміном на 5 років.

На чинних абонентів це рішення ніяк не вплине. Номери будуть дійсними і надалі. Новий код можна отримати при покупці нової SIM-картки.

Навіщо “Київстару” новий код.

В “Київстар” зазначили, що новий код дозволить уникнути дефіциту вільних номерів. Крім того поява нового коду потрібна для:

збереження можливості подальшого сталого розвитку існуючих послуг;

встановлення достатнього карантинного періоду для наявного ресурсу нумерації для скорочення кількості скарг від абонентів;

створити ресурс в разі виходу з ладу у мережі одного з операторів зв’язку.

Відомо, що вільного номерного ресурсу зараз надто мало для задоволення потреб “Київстар” в перспективі найближчих двох років. Про це йшлося в опублікованому листі з проханням виділити новий код від приватного акціонерного товариства “Київстар” до НКЕК.

Які коди діють в “Київстар” зараз

Наразі мобільний оператор Київстар використовує п’ять національних кодів мережі мобільного зв’язку. Це — 67,68, 96, 97 та 98.

В найближчій перспективі у продажі з’являться сім-карти Київстар з кодом 77.

Додамо, що з першого лютого в Київстар змінилася вартість розсилки Viber-повідомлень. Це стосується корпоративних клієнтів, які здійснюють комерційні розсилки через популярний месенджер. Нагадаємо, що в результаті порівняння тарифних планів популярних операторів Київстар зайняв перше місце по доступності мобільних дзвінків.