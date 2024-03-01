Арест имущества и блокировка счетов: как правительство начнет наказывать украинцев за нарушения

В январе этого года правительство разрешило отключать свет бытовым потребителям, которые вовремя не платят платежки и имеют долг. Это касается всех потребителей, проживающих на территориях, подконтрольных Украине. Иногда из-за большой задолженности у потребителя могут конфисковать имущество.

Отмечают, что в случае несвоевременной уплаты коммуналки потребитель может получить судебный иск. В результате из-за коммунального долга может возникнуть проблема с собственностью и кредитной историей должника. Поэтому, если у вас есть задолженность, то лучше решить этот вопрос максимально быстро.

Какими будут последствия в случае неуплаты коммуналки

Если суд примет соответствующее решение, то последствия для должника могут быть такими:

арест недвижимого имущества;

изъятие транспортного средства и его отправка на штрафплощадку;

блокировка банковских счетов и списание средств для погашения задолженности.

Эти правила касаются и пенсионеров. Однако с карточек пенсионеров могут списывать не более 50% пенсии, но при условии, что остаток на карте не меньше прожиточного минимума. Также сведения о задолженности могут предусматривать в Бюро кредитных историй, что усложнит в будущем получение кредитов при необходимости.

Какое имущество могут отобрать из-за долга

Если долг превышает 20 размеров минимальной заработной платы, что составляет 142 тысяч гривен, то исполнитель может забрать квартиру, дом или земельный участок. Но это при условии, что у лица нет достаточно средств или движимого имущества. Последнее средство воздействия – лишение права собственности на жилье или квартиру, где должник фактически проживает.

Однако если по адресу зарегистрированы несовершеннолетние дети или лица с инвалидностью, то для выселения и продажи понадобится разрешение органов опеки и попечительства или соответствующее решение суда.

Как закрыть долг за коммуналку

Если должник не может погасить долг, то нужно заключить договор с поставщиком о реструктуризации В таком случае будет составлен план выплат. Договориться об оплате долга можно на максимальный срок 60 месяцев. При этом сумма платежей не может превышать четверть общего дохода домохозяйства.