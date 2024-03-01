Арешт майна та блокування рахунків: як уряд почне карати українців за порушення

В січні цього року уряд дозволив відключати світло побутовим споживачам, які вчасно не сплачують платіжки та мають борг. Це стосується всіх споживачів, які проживають на територіях, підконтрольних Україні. Іноді через велику заборгованість у споживача можуть конфіскувати майно.

Зазначають, що в разі несвоєчасної сплати комуналки споживач може отримати судовий позов. В результаті через комунальний борг може виникнути проблема з власністю та кредитною історією боржника. Тож, якщо у вас є заборгованість, то краще вирішити це питання максимально швидко.

Якими будуть наслідки в разі несплати комуналки

Якщо суд ухвалить відповідне рішення, то наслідки для боржника можуть бути такими:

арешт нерухомого майна;

вилучення транспортного засобу та його відправка на штрафмайданчик;

блокування банківських рахунків та списання коштів для погашення заборгованості.

Ці правила стосуються і пенсіонерів. Однак з карток пенсіонерів можуть списувати не більше 50% пенсії, але за умови, що залишок на картці не менше прожиткового мінімуму. Також відомості про заборгованість можуть передбачати в Бюро кредитних історій, що ускладнить у майбутньому отримання кредитів за потреби.

Яке майно можуть відібрати через борг

Якщо борг перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, що становить 142 тисяч гривень, то виконавець може забрати квартиру, будинок або земельну ділянку. Але це за умови, що в особи немає достатньо коштів або рухомого майна. Останній засіб впливу — позбавлення права власності на житло або квартиру, де боржник фактично проживає.

Однак якщо за адресою зареєстровані неповнолітні діти або особи з інвалідністю, то для виселення та продажу знадобиться дозвіл органів опіки та піклування або відповідне рішення суду.

Як закрити борг за комуналку

Якщо боржник не може погасити борг, то потрібно укласти договір з постачальником про реструктуризацію В такому разі буде складено план виплат. Домовитися про оплату боргу можна на максимальний термін 60 місяців. При цьому сума платежів не може перевищувати чверть загального доходу домогосподарства.