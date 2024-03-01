У Мінсоці розповіли, як проіндексують пенсії та чи зможе ця доплата перекрити інфляцію

Першого березня, як і обіцялось раніше в Україні відбулася індексація пенсійних виплат. Цьогоріч і у 2023 році під індексацію потрапляють абсолютно всі пенсіонери, тобто понад 10 мільйонів осіб. Раніше, пенсії не індексували тим в кого мінімальна виплата. Тепер їм доплачуватимуть, як мінімум 100 гривень. Взагалі розмір надбавки в рамках індексації-2024 становитиме від 100 до 1500 гривень. А відсоток на котрий проіндексують пенсії — становить 8%. Хоча ще раніше експерти прогнозували, що буде приблизно 13%. Та у Мінсоцполітики заявили, що за цьогорічною формулою вийшло саме 8%. Мовляв, це той відсоток, який дозволить перекрити відсоток на котрий зросла інфляція.

То хто скільки отримає?

Отож, за попередніми даними середня доплата до пенсії по Україні становитиме 322 гривні. А якщо більш детальніше, то ситуація виглядає приблизно так:

По 100 гривень отримають власники найменшої виплати, яку ще називають соціальною допомогою. По 200 гривень отримають ті в кого розрахункова пенсія — 2500 гривень. Розрахункова це та, до якої не включено жодних доплат та надбавок. По 300 гривень доплатять всім в кого пенсія не менше 3 750 гривень. По 400 гривень отримають власники пенсії розміром у 5000 гривень. Для тих хто отримує пенсію розміром від 5000 до 10 000 гривень розмір доплати варіюватиметься в межах 600-900 гривень. Від 1000 і до 1500 отримають ті в кого пенсія від 12 500 гривень.

На запитання, чи достатньо цього аби перекрити той відсоток на котрий зросли ціни на товари й послуги у Мінсоці кажуть, що достатньо. Мовляв, якщо рахувати за спеціальною формулою, то надбавка цілком перекриває відсоток інфляції. На практиці ж все трішки сумніше. Річ в тім, що більшість громадян отримують пенсію меншу ніж 5000 гривень, тож їхня доплата розміром від 100 до 300 гривень навряд чи якось полегшить їм життя.