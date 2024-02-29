Жители 14 областей получат финансовую помощь в размере от 10 800 до 14 400 гривен

Стало известно о новом виде финансовой помощи, на которую претендуют определенные категории граждан. Заявки принимают в 14 областях. Это Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Киевская, Черниговская, Черновицкая, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Сумская и Одесская области. Речь о семьях и семейных домах, воспитывающих усыновленных детей.

Финансирует помощь благотворительный фонд «СОС Детские Деревни»

Есть два вида регистрации. В первую категорию входят семьи, усыновившие детей в течение 2024 года. Во вторую категорию входят семьи, которые усыновили детей в период с 01.09.2023 по 31.12.2024 и имеют подтверждающие документы.

Выплата составляет 10 800 гривен за одного ребенка и 14 400 за ребенка, который имеет инвалидность. Средства будут поступать на счет заявителя равными частями в течение трех месяцев. В программе могут участвовать граждане как со статусом ВПЛ, так и без него. Единственное исключение – под программу не подлежат внутри родственные усыновления. То есть случаи когда один из супругов становится опекуном ребенка законного мужа или жены.

Какие документы нужны для участия в программе?

оригинал согласия на обработку персональных данных подающего заявление.

оригинал согласия на обработку персональных данных ребенка, устроенного в семейные формы воспитания;

оригинал заявления законного представителя ребенка;

копия паспорта заявителя, а в случае ID – копия ID;

копия документа, подтверждающего зарегистрированное/задекларированное место жительства (для паспорта гражданина Украины старого образца – страница паспорта с отметкой о регистрации, в случае представления паспорта в форме ID-карты – справка о зарегистрированном/задекларированном месте жительства);

копия РКНОВП заявителя;

копия справки внутренне перемещенного лица заявителя и ребенка/детей (при наличии);

копия документа о создании ПС, ДБСТ и об устройстве ребенка в ПС, ДБСТ;

для опекунов (попечителей) – решение суда или органов опеки и попечительства;

копия свидетельства о рождении ребенка/детей, устроенных в семейные формы в 2024 году;

информация о банковских реквизитах заявителя (законного представителя ребенка);

отчет о распределении целевой благотворительной помощи;

А также другие документы при необходимости.

Чтобы подать первоначальную заявку на регистрацию, нужно заполнить одну из форм: для опекунов или семейных домов.